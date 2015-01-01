पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

ठंड का असर तेज:न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक पहुंचा, एक ही दिन में 3 डिग्री की गिरावट

मंदसौर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • अधिकतम तापमान भी करीब आधा डिग्री घटकर 20.7 पर पहुंचा, अभी और आएगी कमी

जिले में ठंड का असर तेज होता जा रहा है। गुरुवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक पहुंच गया। एक ही दिन में न्यूनतम तापमान में तीन डिग्री की गिरावट आई है। गुरुवार को धूप निकली लेकिन इसके बाद तापमान में कर्मी दर्ज हुई। गुरुवार को अधिकतम तापमान में आधे डिग्री की कमी आई। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार शुक्रवार को न्यूनतम तापमान में और कमी आ सकती है। शहर सहित जिले भर में उत्तर की हवाएं चलने से तापमान में कमी आ रही है। जिले में दो दिन में 5 डिग्री की गिरावट आई है। गुरुवार को एक ही दिन में न्यूनतम तापमान में तीन डिग्री की गिरावट आई। बुधवार को शहर में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री था जो गुरुवार को 10.3 तक पहुंच गया। ठंड का असर बढ़ने से सुबह व शाम कड़ाके की ठंड है। ठंड से बचने के लिए लोग दिन भर अलाव का सहारा ले रहे हैं। गुरुवार को सुबह 9 बजे धूप निकली जो दिन भर रही। ठंडी हवाओं व तापमान गिरने से धूप से विशेष राहत नहीं मिली। गुरुवार काे अधिकतम तापमान में भी करीब आधा डिग्री की कमी आई। बुधवार को अधिकतम तापमान 21.2 था तो गुरुवार को 20.7 दर्ज किया। जिले में कड़ाके की ठंड गिरने लगी है। मौसम वैज्ञानिक डॉ एसएन मिश्रा ने बताया कि शुक्रवार को तापमान में एक से दो डिग्री की और गिरावट दर्ज हो सकती है। दो दिन बाद वापस ठंड कम होगी। इससे न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री की बढ़ोतरी होगी।

पिछले कुछ दिनों से ऐसे बदल रहा तापमान तारीख अधिकतम न्यूनतम 11 दिसंबर 19.0 17.5 12 दिसंबर 24.0 15.0 13 दिसंबर 28.0 15.5 14 दिसंबर 19.0 14.0 15 दिसंबर 20.0 15.0 16 दिसंबर 21.2 13.2 17 दिसंबर 20.7 10.3

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें