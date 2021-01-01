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धर्म-ध्यान:नमोकार महामंत्र सर्वदा सिद्ध मंत्र : हेमा हिंगड़

मंदसौर2 घंटे पहले
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  • बड़े साथ ओसवाल महिला मंडल ने किया आयोजन, नवकार महामंत्र जाप करने वालों का बहुमान

बड़े साथ ओसवाल महिला मंडल के तत्वावधान में करीब 300 दिन से नवकार महामंत्र जाप करने वाले श्रद्धालुओं का बहुमान किया। महिला मंडल उपाध्यक्ष हेमा हिंगड़ ने बताया नमस्कार महामंत्र सर्वाेत्कृष्ट मंत्राधिराज है। नमोकार महामंत्र सर्वदा सिद्ध मंत्र है। इसमें समस्त रिद्धियां और सिद्धियां विद्यमान हैं।

करीब 300 दिन में सैकड़ों लोगों ने मिलकर करोड़ों नवकार महामंत्र के जाप किए हैं, सर्वाधिक जाप करने वाले 70 श्रद्धालुओं का बहुमान निर्मला मेहता परिवार व पारसमल हिंगड़ परिवार ने किया। इस अवसर पर लाभार्थी श्रीमती निर्मला मेहता, टीना हींगड, तनु हिंगड़ का सम्मान किया गया। सबने सामूहिक रुप से नवकार मंत्र के जाप किए। संचालन संगठन मंत्री श्रीमती दिव्या कांकरिया ने किया। राखी नाहर, कल्पना सिंघवी, सीमा मारू, अनीता बाफना, प्रभा बोहरा, चंदा संचेती, रेणु खटोड़, सीमा मारू, पद्मा मेहता, अनीता श्रीमाल, पुष्पा कोठारी, नीता जैन आदि उपस्थित थे।

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