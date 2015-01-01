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सीएम हेल्पलाइन:सालों से लगी चाय की होटल हटाने पहुंचा नपा अमला, भाजपा नेताओं ने विरोध किया तो लौट गए अधिकारी

मंदसौर4 घंटे पहले
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  • दुकान हटाने के लिए सीएम हेल्पलाइन पर की थी शिकायत, कार्रवाई नहीं हो पाई पूरी

नपा अमला पुलिस बल के साथ गुरुवार सुबह लक्कड़पीठा ओवरब्रिज के पास चाय की होटल हटाने पहुंचा। नपा के पास अतिक्रमण की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर लंबित है। कलेक्टर ने पिछले दिनों नपा को सीएम हेल्पलाइन का जल्द निराकरण करने के आदेश भी दिए। इस पर अमला पुलिस के साथ कार्रवाई करने पहुंचा। नपा कर्मचारियों ने होटल की सामग्री को वाहन में जब्त करना शुरू किया। इस पर दुकान संचालक व कुछ लोगों ने विरोध जताया। जानकारी मिलते ही भाजपा दक्षिण मंडल के अध्यक्ष अजय आसेरी भी मौके पर पहुंचे। यहां इन्होंने बताया कि ललिता साहू करीब 40 साल से यहां अपना व्यवसाय कर रही है। इसी से इनका घर चल रहा है। इन्होंने पट्‌टे के लिए नपा में आवेदन भी दे रखा है। यदि अतिक्रमण हटाना है तो इन्हें भरण-पोषण के लिए अन्य स्थान उपलब्ध कराएं। इनके पास बिजली का कनेक्शन भी है। अजय आसेरी ने बताया कि मामले की जानकारी विधायक व पार्टी के पदाधिकारियों को भी उपलब्ध कराई। इसके बाद नपा ने तीन-चार दिन में दस्तावेज उपलब्ध कराने की बात कही। आधे से एक घंटे के हंगामे के बाद नपा अमला वापस लाैट गया। इस दौरान नपा प्रभारी राजस्व अधिकारी विजय मांदलिया, निरीक्षक पाठक, राजेश दावरे व अन्य कर्मचारी मौजूद थे।

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