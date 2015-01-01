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एनसीसी भर्ती की प्रक्रिया:महिला आरक्षण के चलते पहली बार एनसीसी जूनियर गर्ल्स में हुई भर्ती

मंदसौर4 घंटे पहले
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जिले में पहली बार गुरुवार को जूनियर गर्ल्स में एनसीसी भर्ती की प्रक्रिया की। एनसीसी कमान अधिकारी कर्नल अहलावत के निर्देश पर महारानी लक्ष्मीबाई उमावि में भर्ती प्रक्रिया की। इसमें बटालियन के सूबेदार जलवीरसिंह, बीएचएम अमरादखान एवं हवलदार कैलाश के नेतृत्व में छात्राओं का वजन, हाइट व 400 मीटर रनिंग कराई। भर्ती प्रक्रिया में प्राचार्य सुमन सिंह निगवाल, ज्योति दुबे, सीनियर सेकंड ऑफिसर जितेंद्र कनोजिया, कैप्टन विजयसिंह पूरावत की मौजूदगी में 70 से अधिक छात्राओं ने भाग लिया। हाइट, वजन व 400 मीटर की दौड़ के आधार पर 20 छात्राओं का चयन किया। विजयसिंह पूरावत ने बताया कि अब तक कॉलेज में सीनियर गर्ल्स में भर्ती होती थी। प्रधानमंत्री के आरक्षण के आदेश पर जूनियर गर्ल्स में पहली बार भर्ती प्रक्रिया की।

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