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भू-माफिया के हौसले बुलंद:अवैध कब्जा करने वाले गैस संचालक पर नहीं हुई कार्रवाई

मंदसौर4 घंटे पहले
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नगर के प्रसिद्ध अमरवास बालाजी मंदिर रोड पर गैस संचालक द्वारा किए अतिक्रमण मामले में दो दिन बाद भी कोई करवाई नही हुई। प्रशासन के ढीले रवैये से भूमाफिया के हौसले बुलंद हैं। ऐसे में प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दो दिन पहले एसडीएम ने कार्रवाई की बात कही थी। मंदिर रोड पर गैस संचालक कृष्णकांत धनोतिया ने शासकीय भूमि सहित सामाजिक भूमि पर कब्जा कर निर्माण कार्य कर लिया है। शिकायत और सामाजिक दबाव के बाद एसडीएम के निर्देश पर कस्बा पटवारी ने जमीन की नपती की थी। जिसमें एचपी गैस संचालक द्वारा 5500 स्क्वायर फीट शासकीय भूमि पर कब्जा पाया था। कार्रवाई को लेकर अब एसडीएम आरपी वर्मा का कहना है कि अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे, लापरवाही बरतने वाले राजस्व अधिकारी पर कार्रवाई करेंगे।

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