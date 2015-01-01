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छठ पूजा:शिवना किनारे उत्तर भारतीय लोगों ने डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य

मंदसौरएक घंटा पहले
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शहर में रहने वाले उत्तर भारतीय लोगों ने शुक्रवार को छठ महापर्व मनाया। दोपहर में नपा ने छठ पूजा के लिए शिवना किनारे घाट की सफाई कराई। शाम को उत्तर भारतीय परिवारों द्वारा यहां पूजा की गई। इस दिन महिलाओं ने व्रत रखा। शुक्रवार शाम को परिवारजन ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। वहीं शनिवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। शहर में करीब 150 परिवार निवासरत हैं।

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