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मध्यप्रदेश लघु उद्योग:अब लघु उद्योग निगम का काम हुआ ऑनलाइन

मंदसौर15 मिनट पहले
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मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम की दो नई वेबसाइट से अब निगम के सभी कामकाज ऑनलाइन हो गए हैं। पिछले सप्ताह ही विभाग के मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा ने वेबसाइट का लोकार्पण किया था। निगम के प्रबंधक संचालक भास्कर लक्षकार ने बताया कि लघु उद्योग निगम के द्वारा विकसित की गई व्यवसाई के संबंध में शुरू के अंत का समाधान उपलब्ध है पोर्टल पर उपलब्ध डेश बोर्ड के माध्यम से प्रदायक ता एवं निगम द्वारा अपनी गतिविधियों का संपादन पर्यवेक्षण आदि किया जा सकता है।

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