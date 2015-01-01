पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बोला:गांधीसागर बैक वाटर एरिया में पीएचई को मिला एसिडिक पानी, ऑक्सीजन की मात्रा आधी मिली

मंदसौर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • बैक वाटर में सोयाबीन की फसल सड़ने से पानी हुआ खराब, बायो केमिकल की मात्रा मिली अधिक, इसकी जल्द ही कराएंगे सफाई

गांधीसागर के बैक वॉटर में दूषित पानी से दो दर्जन से अधिक गांव के सैकडों लोग परेशान हैं। जांच के लिए पीएचई व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पानी के सैंपल लिए। पीएचई की जांच में पानी का एसिडिक मिला जिससे मछलियां मर सकती हैं। वहीं पानी में पीएच वैल्यू यानी ऑक्सीजन मानक से काफी कम मिला। वहीं प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि पानी में बायो केमिकल ऑक्सीजन की मात्रा अधिक मिली है। यह स्थिति बैक वाटर एरिया में सोयाबीन की फसल जो बारिश के बाद डूब गई उसकी सड़न की वजह से उत्पन्न हुई है। दोनों की स्थिति में पानी बिल्कुल भी उपयोग लायक नहीं है। गांधीसागर के बैक वाटर एरिया में करीब 45 किमी से अधिक क्षेत्र का पानी पूरी तरह से दूषित हो गया है। इससे कई गांवों में लोगों के साथ पशु भी बीमार होने लगे हैं। मामले को भास्कर ने प्रमुखता से प्रकाशित किया तो जिला प्रशासन व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उज्जैन के अधिकारियों ने जांच के लिए सैंपल लिए। दोनांे ही जांच में पानी दूषित पाया गया। जो किसी भी तरह मानव व पशुओं के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। पीएचई कलर जांच के माध्यम से केमिकल का पता लगाता है लेकिन पानी काला हो गया। इससे पीएचई की जांच में केमिकल का पता नहीं लगाया जा सका। पीएचई की जांच में पानी में पीएच वैल्यू 3 आई जबकि मानक के अनुसार साफ पानी में पीएच वैल्यू 6 आना चाहिए। जांच में पानी पूरी तरह से एसिडिक पाया गया। इसका उपयोग किसी भी स्थिति में मानव व पशुओं के लिए नहीं किया जा सकता। पीएचई के लैब इंचार्ज एम.एल. सांखला ने बताया कि हमारे पास जो उपकरण हैं उसमें पानी दूषित मिला है। केमिकल कौन से हैं, यह जांच में नहीं आया है। लोगों को इस पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए।

‘गंदे पानी का उपयोग नहीं करने की सलाह दी जाएगी’

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी गांधीसागर बैक वाटर एरिया में 12 जगह से पानी के सैंपल लिए थे। उनकी जांच के दौरान पानी मेें सल्फेट, क्लोराइड एवं बायो केमिकल की मात्रा अधिक पाई गई। बोर्ड उज्जैन के क्षेत्रीय प्रबंधक हेमंत तिवारी ने बताया कि यह स्थिति सोयाबीन की फसल सड़ने से बनी है। बारिश के पूर्व गांधीसागर के डूब क्षेत्र में सोयाबीन की फसल बोई थी लेकिन पानी कम या अन्य बीमारियों से फसल खराब हो गई। किसानों ने उसे काटा नहीं व बारिश में गांधीसागर का वाटर लेवल बढ़ा तो वह पानी में डूब गई। अब सोयाबीन के बीज पानी में सड़ने लगे हैं जिसकी वजह से यह स्थिति बनी है। पानी पूरी तरह से दूषित है। सड़न की वजह से बदबू मार रहा है। क्षेत्र के आसपास के लोगों को इस गंदे पानी का उपयोग नहीं करने की सलाह दी जाएगी।

एग्रीकल्चर विशेषज्ञों के माध्यम से समाधान निकालेंगे

सोयाबीन की फसल की वजह से पानी खराब हुआ है। इसलिए इस मामले में एग्रीकल्चर के विशेषज्ञों से संपर्क करेंगे। उनके माध्यम से इसका समाधान निकाला जाएगा। पानी की सड़न को खत्म कर उसे साफ करने के लिए जल्द उचित प्रयास किए जाएंगे। हेमंत तिवारी, प्रबंधक, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उज्जैन​​​​​​​

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें