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रोड़ा:चंबल से पानी लाने फसलें खराब कर खेत में लगा दिए पोल, भड़के किसान, काम बंद

मंदसौर5 घंटे पहले
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  • 52 करोड़ की याेजना, जल्द विवाद नहीं सुलझा तो इस गर्मी भी नहीं मिल पाएगा पर्याप्त पानी

नपा अधिकारी व जिला प्रशासन चंबल का पानी जल्द मंदसौर लाने के दावे कर रहे हैं। हालांकि 10 दिन से कोलवी इंटकवेल तक बिजली पहुंचाने के लिए 33 केवीए लाइन का काम बंद है। ठेकेदार ने बाजखेड़ी में फसलें बर्बाद कर खेत में पोल लगा दिए। इससे किसान भड़क गए व काम बंद करा दिया। इससे चंबल योजना वापस अटक सकती है। अब अधिकारी किसानों को मुआवजा देते हुए मार्च से पहले चंबल का पानी लाने के दावे कर रहे हैं। शासन ने शहर की पेयजल समस्या व शिवना पर आत्मनिर्भरता को खत्म करने के लिए 52 करोड़ रुपए की चंबल योजना स्वीकृत की। इसमें ग्राम कोलवी के पास चंबल के बैक वाटर एरिया से चंबल के पानी को पाइप लाइन से मंदसौर रामघाट तक पहुंचाना है। योजना की समय सीमा दो साल पहले खत्म हाे गई लेकिन अब तक पानी नहीं अा सका है। नपा चुनाव आने वाले हैं ऐसे में शासन जल्द योजना को पूरा करने का दबाव बना रहा है। कलेक्टर मनोज पुष्प स्वयं डेढ़ माह से निरंतर समीक्षा कर रहे हैं। ग्राम कोलवी तक बिजली उपलब्ध कराने के लिए 22 किमी दूर सीतामऊ से 33 केवीए लाइन लाना है। ठेकेदार ने सीतामऊ से विशनिया एवं कोटड़ामाता मंदिर तक रोड किनारे लाइन के लिए पोल गाड़ने का काम किया। इसके बाद बाजखेड़ी के किसानों के खेतों से लाइन जाना है। इसके लिए ठेकेदार ने पिछले दिनों किसानों पर दबाव (शासकीय काम है, आप कोई रोक नहीं लगा सकते) बनाकर पोल लगाए। शुरू में उदयराम बलाई के खेत में करीब 3 बॉय 3 मीटर में लगी चने की फसल भी बर्बाद कर दी। इससे किसान आक्रोशित हो गए। ग्रामीणों ने करीब 10 दिन पहले काम बंद करा दिया।

बिजली उपलब्ध कराने के लिए 22 किमी डालना है लाइन

4 से 5 किमी तक पोल लगाना हैं
बिजली कनेक्शन के लिए अभी करीब 16 से 17 किमी तक पोल लगाए हैं। इसके बाद 33 केवीए की बिजली लाइन भी डालना है। इसमें डेढ़ माह लगेगा। काम बंद होने से गर्मी से पहले चंबल योजना पर स्टॉप लग गया है। कलेक्टर ने तहसीलदार को निर्देश देते हुए मुआवजा देने की बात कहते हुए किसानांे को मनाने के निर्देश दिए। इधर, ठेकेदार को ग्राम जग्गाखेड़ी में किसान प्रभुलाल पाटीदार के खेत से करीब 70 मीटर की लाइन निकालना है।

मुआवजे के मान से लेंगे निर्णय
गांव के किसान उदयराम बलाई, रवींद्र राठौर आदि ने बताया कि अभी मुआवजा देने का आश्वासन मिला है। किस हिसाब से मिलेगा, उसके आधार पर निर्णय लेंगे। मुआवजे के नाम पर हमेशा किसानों को ठगा ही जाता है। तहसीलदार ने सोमवार का समय दिया, उसके बाद देखेंगे लाइन डालने दी जाए की नहीं।
25 से अधिक खेत से जाएगी लाइन
कोटड़ामाता मंदिर तक रोड किनारे लाइन आ गई। अब इंटकवेल तक पहुंचाने के लिए करीब 25 से अधिक किसानों के खेतों से लाइन निकालना होगी। किसान अनुमति नहीं देते हैं तो प्रशासन को इसे तीन से चार किमी अतिरिक्त घुमाकर ले जाना होगी। इससे लागत में 20 से 25 लाख रुपए की बढ़ाेतरी हो सकती है।

प्रभावित परिसंपत्तियाें का भुगतान करेंगे

^शासन की गाइड लाइन के नियमानुसार राशि का भुगतान किया जाएगा। किसान की जितनी परिसंपत्तियां प्रभावित हो रही उसका भुगतान किया जाएगा। मुकेश सोनी, तहसीलदार, मंदसौर

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