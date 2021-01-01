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निराकरण:स्टेशन रोड का अतिक्रमण हटाने की तैयारी, नाले का निर्माण और सीसीकरण हो सकेगा

मंदसौर5 घंटे पहले
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  • 60 साल से केस लड़ रहा गुप्ता परिवार, कब्जा मिलेगा तो नगर विकास के हो सकेंगे कार्य

तहसील के गांव चंदवासा निवासी एक परिवार को शामगढ़ रेलवे स्टेशन रोड स्थित निजी जमीन से अतिक्रमण हटवाने की राह आसान हो गई है। याचिकाकर्ता पिता की मृत्यु के बाद 75 वर्षीय बेटे ने हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश के दो साल बाद स्थानीय प्रशासन ने कब्जा दिलाने के लिए तैयारी कर ली है। उक्त जमीन से 4 फरवरी तक अतिक्रमण हटाना है। इधर, नोटिस देने पर झुग्गी-झोपड़ी वाले अतिक्रमण नहीं हटा पाए, अब धरने पर बैठ गए हैं। गौरतलब है कि अतिक्रमण हटने के बाद नगर विकास के कई कार्य शुरू हो सकेंगे। नगर के रेलवे स्टेशन रोड पर बेशकीमती जमीन जिस पर पिछले 40 सालों से गुमटी लगाकर व झोपड़पट्टी बनाकर लोग रह रहे हैं। इन रहवासियों ने रोड के किनारे देवी-देवताओं के ओटले भी बना दिए ताकि जब यह अतिक्रमण हटाएं तो देवस्थानों की आड़ ले सकें। इस बेशकीमती जमीन का सालों से केस चला और 2 साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने चंदवासा निवासी ओमप्रकाश पिता बसंतीलाल गुप्ता के पक्ष में मंदसौर कलेक्टर को कब्जा दिलाने के आदेश जारी किए गए। नगर के कुछ भाजपा-कांग्रेस के नेताओं के दबाव में आकर स्थानीय प्रशासन गुमटी वालों को सिर्फ नोटिस जारी करते रहा। कोर्ट की अवमानना मामले में गरोठ न्यायालय ने नोटिस जारी किया तो प्रशासन हरकत में आया। याचिकाकर्ता का कहना है कि 23 दिसंबर 2020 को राजस्व निरीक्षक और उनकी टीम ने 1 एकड़ 21 डिसमिल जमीन का कब्जा दिलाया था। अब गुमटी व झोपड़ियों का हटाने की बारी आई तो भूमाफिया ने गुमटी वालों को रुपए का लालच देकर भड़का दिया। वे अब धरना देकर नौटंकी कर रहे हैं।

कब्जा हटाइए नहीं तो हम हटवा देंगे
स्थानीय प्रशासन ने गुरुवार को अवैध भूमि पर कब्जा जमाने वालों को सख्त निर्देश देकर कहा कि पहले दिए नोटिस की तारीख 28 जनवरी थी। यह अब पूरी हो गई है। कब्जा हटाइए नहीं तो दो-तीन दिन में हम हटवा देंगे। यह सुनकर गुमटी वाले शाम 6 बजे शिव हनुमान मंदिर पहुंचे और यहां गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ गए।
सौंदर्यीकरण प्रस्तावित, राशि भी स्वीकृत
स्टेशन रोड नगर का मुख्य मार्ग है। यहां अतिक्रमण होने से नगर विकास के कार्य रुके हैं। अतिक्रमण हटने के बाद नगर विकास के कार्य हो सकेंगे। यहां नाला निर्माण, सीसीकरण से लेकर स्ट्रीट लाइट व सौंदर्यीकरण का कार्य प्रस्तावित होकर राशि स्वीकृत है। अतिक्रमण होने की वजह से ठेकेदार ने काम अधूरा छोड़ रखा है।

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