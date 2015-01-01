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सुविधा:निजी प्रावि-मावि को लोकसेवा से 45 दिन में मिलेगी मान्यता, किया जाएगा नवीनीकरण

मंदसौर3 घंटे पहले
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  • लोक सेवा गारंटी अधिनियम में मान्यता को शामिल किया, डीईओ कर सकते हैं जारी

स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी प्राथमिक-माध्यमिक स्कूलों को मान्यता और नवीनीकरण के लिए नई सुविधा दी है। अब लोक सेवा गारंटी अधिनियम में इसे शामिल कर लिया है। इसके आवेदन करने के 45 दिन में ही संबंधित अधिकारी को इसका निराकरण करना होगा। अब तक एमपी ऑनलाइन के माध्यम से मान्यता और नवीनीकरण के लिए आवेदन हो रहे हैं। इस साल कोराेना संक्रमण और प्रदेश में उपचुनाव होने से कई स्कूलों ने मान्यता आवेदन नहीं किए। स्कूल संचालकों को ज्यादा परेशानी न हाे इसलिए लोक सेवा अधिनियम के तहत मान्यता और नवीनीकरण के आवेदन दिए जा सकेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके लिए प्रदेश के सभी कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों को लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि अब तक इसके शुल्क का निर्धारण नहीं हुआ है। इसके निर्धारण के बाद संबंधित संस्था को इसका भुगतान करना होगा।

आवेदन निरस्त होने पर कर सकते हैं अपील
लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आवेदन करने के 45 दिन में जिला शिक्षा अधिकारी को प्रकरण का निराकरण कर मान्यता जारी करना होगी। वे आवेदन निरस्त कर देते हैं तो संबंधित संस्था अपील कर कलेक्टर को आवेदन प्रस्तुत कर सकती है। यहां 45 दिन में प्रकरण का निराकरण करना होगा। यहां भी आवेदन निरस्त होने पर संस्था राज्य शिक्षा केंद्र आयुक्त को आवेदन कर सकती है।

इस बार शिक्षा का अधिकार अधिनियम
के तहत भी प्रक्रिया में किया बदलाव
स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रक्रिया को बदला है। हर साल फ्री एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। नवीन मान्यता और नवीनीकरण में देरी होने पर यहां आरटीई में बच्चों को प्रवेश नहीं मिल पाता। नए नियम से समय सीमा में ही आवेदनों का निराकरण हो सकेगा।

18 तक बढ़ाई आवेदन करने की तारीख
^कोरोना संक्रमण के कारण स्कूल मान्यता और नवीनीकरण की तारीख लगातार बढ़ाई जा रही है। फिलहाल 18 नवंबर तक नवीन मान्यता और नवीनीकरण के लिए आवेदन किए जा सकते हैं।
आर.एल. कारपेंटर, जिला शिक्षा अधिकारी, मंदसौर

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