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छत से कूदने का प्रयास:पारिवारिक कारणों से छत से कूदने का प्रयास कर रही महिला को बचाया

मंदसौर3 घंटे पहले
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पारिवारिक कारणों से घर की छत से कूदने का प्रयास कर रही महिला को पुलिस ने बचाया। डाॅयल 100 पुलिस ने सुरक्षित छत से नीचे उतारकर महिला को परिवार के सुपुर्द किया। बुधवार देर रात 12 बजे राज्य स्तरीय पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई कि थाना कोतवाली अंतर्गत अभिनंदन कॉलोनी में एक महिला छत से कूदने का प्रयास कर रही है। पुलिस सहायता की आवश्यकता है। सूचना पर डाॅयल 100 एफआरवी स्टाफ आरक्षक राजेंद्र कुमार एवं पायलेट सोहनसिंह ने घटनास्थल अभिनंदन कॉलोनी में पीड़िता के घर पहुंचे। यहां पारिवारिक कारणों से महिला घर की छत से कूदकर आत्महत्या का प्रयास कर रही थी। पीड़ित महिला को सुरक्षित छत से उतारकर समझाइश दी। परिजन के सुपुर्द किया।

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