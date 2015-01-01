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कोविड-19:सरचार्ज में छूट का लाभ ले सकेंगे करदाता

मंदसौर3 घंटे पहले
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कोविड-19 के कारण बनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मप्र नगर पालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत मप्र शासन ने लोकहित में नगरीय निकायों के द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न करों के सरचार्ज में छूट प्रदान की है। यह छूट 31 दिसंबर तक नगरपालिका परिषद के सभी करदाताओं को मिलेगी। सीएमओ प्रेम कुमार सुमन ने बताया संपत्तिकरण के ऐसे प्रकरण जिसमें कर व सरचार्ज की राशि 50 हजार तक बकाया है उन्हें संपत्तिकर में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। संपत्तिकरण के ऐसे बकायादार जिसकी कर व सरचार्ज की राशि 1 लाख रुपए हैं। उन्हें 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिसमें बकाया राशि 1 लाख से अधिक है, उन्हें अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसी प्रकार जलकर के ऐसे बकायादार जिसमें कर व सरचार्ज की राशि 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार तक है उन्हें 75 प्रतिशत छूट मिलेगी। ऐसे जलकर के बकायादार जिनकी बकाया राशि 50 हजार से अधिक हैं उन्हें 50 प्रतिशत छूट मिलेगी। मप्र शासन ने नगरीय निकायों के भू-भाटक किराए के प्रकरणों में नियमानुसार पेनेल्टी में छूट देने की घोषणा की है।

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