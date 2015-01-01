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दो दिनी हॉकी स्पर्धा:पहले दिन मंदसौर, इंदौर और रतलाम की टीमें रहीं विजेता

मंदसौर3 घंटे पहले
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शनिवार को स्व. अमरसिंह शेखावत खेल मैदान पर स्व. कुंजबिहारी की स्मृति दो दिनी हॉकी स्पर्धा शुरू हुई। पहले दिन मंदसौर, इंदौर व रतलाम की टीमें विजेता रहीं। रविवार को सेमीफाइनल एवं फाइनल मैच खेले जाएंगे। शाम को समापन समाराेह होगा। दो दिनी हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ सांसद सुधीर गुप्ता, पूर्व विधायक कैलाश चावला, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश धनराज दुबेला ने किया। पहला मैच इंदौर और मंदसौर-2 के बीच खेला गया। इसमें मंदसौर-2 टीम विजयी रही। दूसरा मैच इंदौर-शाजापुर में हुआ। इसमें इंदौर विजयी रहा। तीसरा मुकाबला देवास-मंदसौर-1 में हुआ। इसमें मंदसौर-1 विजयी रहा। चौथे व आखिरी मैच रतलाम-उज्जैन के बीच मुकाबला हुआ। इसमें देवास विजयी रही। रविवार को विजेता टीमों के मध्य सेमी फाइनल खेले जाएंगे। शाम को 4.30 बजे फाइनल होगा।

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