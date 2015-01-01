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बहला-फुसलाकर:नाबालिग से ज्यादती करने वाले आरोपी को भेजा जेल

मंदसौरएक घंटा पहले
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नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के बाद ज्यादती करने मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार टीलाखेड़ा से नाबालिग को अपहरण कर भगा ले जाने के मामले में 4 दिन पहले गुमशुदगी दर्ज हुई थी। पुलिस ने किशोरी को भगा ले जाने काे लेकर अपहरण व ज्यादती करने का मामला दर्ज कर मंदसौर निवासी प्रेमसिंह (19) को गिरफ्तार कर लिया। टीआई शिवकुमार यादव ने बताया आरोपी को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया, जिसे जेल भेजने के आदेश हुए।

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