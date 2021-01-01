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आवश्यकता:‘भागवत कथा में जीवन का सार, जरूरत है उसे ध्यान से सुनने की’

मंदसौर5 घंटे पहले
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भागवत कथा में जीवन का सार मौजूद है केवल आवश्यकता है कि सभी उसे ध्यान से सुनें। इससे मनुष्य को परमानंद की प्राप्ति होती है। भागवत कथा सुनना प्रेतयोनि से मुक्ति दिलाता और इससे मनुष्य के सभी क्लेश दूर होते हैं। यह बात गोपालकृष्ण गोशाला खंडपालिया में रविवार को आयोजित भागवत कथा में कथा वाचक पंडित अर्जुन भारद्वाज ने कही। उन्होंने कहा कि मनुष्य जब अच्छे काम करता है तो पूरी सृष्टि की शक्ति उसका साथ देती है और उसे सफल बनाती है। छल और छलावा ज्यादा दिन नहीं चलता। इसे भगवान भी स्वीकार नहीं करते। कथा के दौरान भगवान के विराट रूप का वर्णन किया गया। इससे पूर्व कलशयात्रा निकाली गई। यात्रा बालाजी मंदिर से बैंड-बाजों के साथ प्रारंभ हुई जो कि गांव का भ्रमण कर गोपालकृष्ण गोशाला पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में धर्मालु मौजूद थे।

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