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मौसम वैज्ञानिक:न्यूनतम पारा 16 डिग्री पर पहुंचा, न्यूनतम अाैर अधिकतम में अंतर भी 16 डिग्री रहा

मंदसौर4 घंटे पहले
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  • मौसम वैज्ञानिक बाेले- तीन चार दिन में बढ़ेगी ठंडक, दिन का तापमान भी गिरेगा

जिले में पिछले कुछ दिनों में तापमान में कई बदलाव हो रहा है। अधिकतम तापमान में तेजी आ रही वहीं न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है। गुरुवार को शहर में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री दर्ज हुआ जबकि अधिकतम तापमान 32 दर्ज हुई। न्यूनतम व अधिकतम तापमान में 16 डिग्री का अंतर रहा। हालांकि शाम होते ही मौसम ठंडा हो गया व गुलाबी ठंड का अहसास होने लगा। मौसम वैज्ञानिक की मानें तो उत्तर में बर्फबारी दोने से तीन से चार दिन में ठंड का असर बढ़ने लगेगा। गुरुवार को शहर में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री पर पहुंच गया। पिछले कुछ दिनों से न्यूनतम तापमान 15 व 16 डिग्री के मध्य बना हुआ है। दिन के तापमान में तेजी रही है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री दर्ज हुआ। शहर में न्यूनतम व अधिकतम तापमान में दो गुना का अंतर आ गया है। इससे सर्दी, खांसी व अन्य बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। चिकित्सकों की माने तो इस समय लोगों को मौसम का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सुबह व रात के समय हल्के गर्म कपड़ों का उपयोग करना चाहिए जिससे ठंड का असर कम हो। स्वास्थ्य खराब होने की आशंका कम हो जाती है। मौसम वैज्ञानिक डॉ एसएन मिश्रा ने बताया कि ठंड ने दस्तक दे दी है। अभी केदारनाथ की तरफ अच्छी बर्फबारी हुई है। तीन चार दिन में दिल्ली होते हुए ठंड मंदसौर पहुंचेगी। चार से पांच दिन में न्यूनतम व अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री की गिरावट आएगी। बर्फबारी की दूसरी खेप के बाद 20 से 25 नवंबर के मध्य जिले में ठंड तेज होगी। नवंबर अंत तक न्यूनतम तापमान 10 से 12 व अधिकतम तापमान 24 से 26 तक पहुंच सकता है।

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