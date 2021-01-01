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टीकाकरण:पूरा दिन इंतजार करती रही टीम, आधे लोग भी नहीं आए

मंदसौर2 घंटे पहले
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कोरोना से जंग जीतने के लिए केंद्र शासन ने पहले चरण में फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने का निर्णय लिया। पहले चरण में वंचित रह गए 1827 कर्मचारियों को बुधवार को अंतिम अवसर दिया था। पहले दिन जहां केंद्रों के बाहर लाइन लगी रही वहीं अंतिम दिन केंद्र सूने रहे। जिला अस्पताल में दो केंद्र पर 200 लोगों को मैसेज दिए गए। सुबह 11.45 बजे तक मात्र 13 लोगों ने ही वैक्सीन लगवाई।

दोपहर में टीम लोगों का इंतजार करते दिखाई दी। इस दौरान वैक्सीन लगवाने की इच्छुक नृसिंग ट्रेनिंग सेंटर की दो छात्राएं बिना मैसेज के केंद्र पर पहुंची। बाहर लिस्ट में इनका नाम नहीं होने से छात्राओं को लौटना पड़ा। देर शाम तक जिले के 23 केंद्रों पर 1827 में से मात्र 599 ने ही वैक्सीन लगवाई। वहीं जिले में पहले चरण में 6343 को मैसेज दिए गए जिसमें से 4542 ने वैक्सीन लगवाई।

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