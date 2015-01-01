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  • There Was Resentment Among The Traders By Putting Barricades In Place, Vehicles Were Being Stopped, Which Affected The Business.

पुलिस द्वारा शुरू की नई व्यवस्था का विरोध:जगह-जगह बैरिकेड्स लगाने से व्यापारियों में पनपा आक्रोश, वाहनों को रोका जा रहा जिससे कारोबार पर पड़ रहा असर

मंदसौर3 घंटे पहले
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दीपावली पर्व को देखते हुए बाजार में ज्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए प्रशासन ने शहर का यातायात प्लान बनाकर मुख्य बाजारों में चार पहिया व लोडिंग वाहनों पर रोक लगा दी। इसके साथ सदर बजार, धानमंडी में दोपहिया वाहनों के प्रवेश में भी कमी देखी गई। इससे व्यापारियों में आक्रोश है। व्यापारियों का कहना है कि त्योहार के समय लोगों को आने से रोका जा रहा जिससे व्यवसाय प्रभावित हो रहा। व्यापारी सोमवार को प्रशासन से चर्चा व विरोध की तैयारी कर रहे हैं। त्योहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने यातायात प्लान बनाते हुए शहर के मुख्य सम्राट, सदर बाजार व धानमंडी में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे मुख्य बाजारों में वाहनों की भीड़ के साथ ग्राहकी भी कम हो गई। लोगों को पैदल जाने पर वह आसपास की दुकानों से सामन ले रहे हैं। इससे व्यापारियों में आक्रोश देखा जा रहा है। किराना व्यापारी अध्यक्ष शरद धींग ने बताया कि पहले ही कोरोना के चलते पूरे साल व्यवसाय नहीं चले। त्योहार पर चार दिन ग्राहकी रहती है उसे भी पुलिस प्रशासन ने बिना व्यापारियों से चर्चा किए अपने हिसाब से व्यवस्था बनाई जिससे बाजार में सन्नाटा छाया रहा। किसी किराना व्यापारी को 4-5 बोरी कहीं भेजना है तो लोडिंग वाहन नहीं आने दिए जा रहे। किसी कपड़ा व्यापारी को गठान ट्रांसपोर्ट से लाना है तो वह कैसे लाए, यह समस्या बनी। ग्राहकी नहीं होने से व्यापारियों में आक्रोश है। समस्या से जिम्मेदारों को अवगत करा दिया है, समाधान नहीं होने पर सोमवार को व्यापारी विरोध करने की बात कह रहे हैं। यातायात प्रभारी शैलेंद्रसिंह चौहान ने बताया कि लोडिंग वाहनों को नहीं रोका जाएगा, ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। उन्हें केवल रात को ही जाने की अनुमति रहेगी। व्यापारियों से चर्चा कर उचित समाधान का प्रयास करेंगे।

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