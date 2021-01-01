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गांधीसागर:अभयारण्य में 12 फरवरी से हाेगा तीसरा बर्ड सर्वे

मंदसौर5 घंटे पहले
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  • 2 सर्वे में कई दुर्लभ प्रजातियां गांधीसागर में मिली थीं, अब बना सकती है संरक्षण की योजना

गांधीसागर अभयारण्य में फरवरी के दूसरा सप्ताह में तीसरा बर्ड सर्वे होने जा रहा है। रविवार तक देशभर के 160 वन्य प्रेमियों ने सर्वे में शामिल होने के लिए आवेदन किए हैं। इस सर्वे के बाद गांधीसागर में स्थायी, बाहर से आने वाले व ऐसे पक्षी जो विलुप्ति की कगार पर हैं लेकिन गांधीसागर में फल-फूल रहे हैं, उनकी स्थिति और साफ हो जाएगी। इससे उनके संरक्षण के प्रयास शुरू किए जा सकेंगे। गांधीसागर अभयारण्य में 7 फरवरी को प्रदेशव्यापी गिद्ध गणना की जाएगी। इसके बाद 12 से 14 फरवरी तक अभयारण्य में तीसरा बर्ड सर्वे होने जा रहा है। इसके लिए वन विभाग के साथ वाइल्ड वॉरियर संस्था भी सहयोग देगी। संस्था के माध्यम से देशभर के बर्ड विशेषज्ञों को इसमें शामिल किया जा रहा है। इसके लिए रविवार शाम तक देश के विभिन्न राज्यों के 160 बर्ड विशेषज्ञों व वन्य जीव प्रेमियों ने सहयोग के लिए आवेदन जमा करा दिया है। इन विशेषज्ञों को 23 टीमों में बांटा जाएगा। ये टीमें गांधीसागर के जंगलों में रोज 8 से 10 किमी का सफर कर पक्षियों की प्रजातियों का डाटा व फोटो एकत्र करेंगी। इसके बाद सभी डाटा को समग्र कर गांधीसागर में पक्षियों की स्थितियों का पता लगाया जाएगा। इस सर्वे कार्य में तीन दिन एवं रिपोर्ट तैयार करने में चार से पांच दिन का समय लगता है। रिपोर्ट के आधार पर पता लगाया जाएगा कि गांधीसागर में कितनी प्रजातियों के पक्षी निवास करते हैं। 2019 के सर्वे में पक्षियों की 226 प्रजातियों जबकि 2020 में 222 प्रजातियाें को चिह्नित किया था।

23 बीट में टीमें 8 से 10 किलोमीटर का तय करेंगी सफर

वन विभाग द्वारा गांधीसागर को 23 बीट में विभाजित किया है। हर बीट में अलग-अलग टीम सर्वे के लिए जाएगी। इन टीमों में दो से चार सदस्य हो सकते हैं। ये सुबह 6.30 से 11 एवं दाेपहर 3.30 से शाम 6 बजे तक जंगलों में भ्रमण कर पक्षियों की पहचान करेंगे। इसके लिए राेज 8 से 10 किमी का सफर तय करना होगा। बर्ड विशेषज्ञों द्वारा इसके लिए ई-बर्ड एप का उपयोग किया जाता है। इसमें 23 बीट के टीम का एक आईडी बनाकर गांधीसागर बर्ड सर्वे के नाम से डाटा डालते हैं। इससे डाटा एक जगह एकत्र हो जाता है। फिर फाइनल रिपोर्ट तैयार करते हैं।

12 को विशेषज्ञों का सेमिनार और प्रशिक्षण कराएंगे
वाइल्ड वॉरियर संस्था के स्वप्निल फंडसे ने बताया कि गांधीसागर में तीसरे बर्ड सर्वे के लिए 12 से 14 फरवरी तय की गई है। इसके लिए अब तक 160 लोगों ने इच्छा जताई है। 12 को विशेषज्ञों का सेमिनार, प्रशिक्षण कार्यक्रम कराएंगे। उसके बाद सर्वे शुरू किया जाएगा।

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