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सुवासरा विधानसभा:मतगणना स्थल पर थ्री लेयर सुरक्षा व्यवस्था, कंट्रोल रूम, डाटा सेंटर बनेंगे

मंदसौर3 घंटे पहले
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  • सामान्य प्रेक्षक नायडू ने किया मतगणना कक्ष का निरीक्षण

सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षक टी. बाबूराव नायडू ने पीजी काॅलेज स्थित मतगणना कक्ष का निरीक्षण किया। जिनकी ड्यूटी मतगणना कक्ष में लगी है, उन सभी अधिकारियों से कहा कि समय से पूर्व सभी कार्य पूर्ण कर लें। तत्परता बरतें। 10 नवंबर को मतगणना के कार्यों में लगे सभी जिला नोडल अधिकारी सौंपे दायित्वों को पूरा करें। मतगणना स्थल पर थ्री लेयर सुरक्षा व्यवस्था, मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति, प्रकाश एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति, मतगणना कक्षों और परिसर में बैरिकेटिंग, मीडिया सेंटर की स्थापना, कंट्रोल रूम की स्थापना, डाटा सेंटर की स्थापना, मतगणना परिसर में बैरिकेडिंग व्यवस्था, मतगणना कर्मियों का रेंडमाइजेशन, मतगणना स्थल पर कर्मचारियों के लिए चाय, नाश्ते, भोजन, पेयजल की व्यवस्था, राउंडवार मतगणना, परिणाम की उद्घोषणा की व्यवस्था, मतगणना परिणामों की टेबुलेशन की व्यवस्था, कम्प्यूटराइजेशन की व्यवस्था, फोटोकॉपी आदि बिंदुओं पर निर्देश दिए।

एजेंटों का मतगणना स्थल पर प्रवेश के संबंध में संशोधन
कतिपय समाचार-पत्रों तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यह समाचार प्रसारित हो रहे हैं कि मतगणना कक्ष-हॉल में प्रत्याशियों, एजेंटों को प्रवेश नहीं मिलेगा। यह समाचार भ्रामक है।मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा स्पष्ट किया कि प्रत्याशी, प्रत्याशी के निर्वाचन अभिकर्ता एवं मतगणना अभिकर्ता मतगणना कक्ष में आयोग के निर्देशों के अनुसार उपस्थित रह सकते हैं। कंट्रोल यूनिट से परिणाम प्रदर्शन बड़ी स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जा सकता है ताकि बड़ी संख्या में मतगणना एजेंटों के एक साथ एकत्र होने से बचा जा सकें।

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