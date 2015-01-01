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ऑनलाइन ई-प्रवेश प्रक्रिया:महाविद्यालयों में सीएलसी चौथे चरण के अंतर्गत पंजीयन 9 तक

मंदसौर3 घंटे पहले
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कॉलेज में ऑनलाइन ई-प्रवेश प्रक्रिया के सीएलसी चतुर्थ चरण में स्नातक-स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश से वंचित अभ्यर्थियों के लिये पंजीयन, त्रुटि सुधार एवं सत्यापन की सुविधा 9 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। आवेदक एक से अधिक महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए निर्धारित प्रपत्र के साथ आवेदन दोपहर 1 बजे तक प्रस्तुत कर सकेंगे। इसके बाद महाविद्यालय संकाय-विषयवार रिक्त सीटों के विरूद्ध गुणानुक्रम के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर दोपहर 3 बजे तक चस्पा करेंगे। साथ ही रिक्त सीटों के विरुद्ध प्रावीण्यता सूची के अनुसार ऑनलाइन फीस के लिए लिंक इनीशिएट करेंगे। सीएलसी चौथे चरण में अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक महाविद्यालयों के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने पर यदि आवेदक को एक से अधिक महाविद्यालय में वरीयता के आधार पर प्रवेश सूची पर स्थान प्राप्त होता है और किसी भी महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन शुल्क भुगतान के लिए लिंक इनीशिएट कर दी जाती है। इसके साथ ही अभ्यर्थी को इच्छुक महाविद्यालय प्राप्त नहीं होता है तो उक्त स्थिति में अभ्यर्थी इच्छुक महाविद्यालय में उपस्थित होकर अपनी लॉगइन आईडी से कैंसिलेशन ऑप्शन से महाविद्यालय द्वारा इनीशिएट फीस लिंक को कैंसिल कर इच्छुक महाविद्यालय के लिए लिंक इनीशिएट कराकर ऑनलाइन शुल्क का भुगतान कर सकता है।

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