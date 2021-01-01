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मूल्यवृद्धि:पेट्रोलियम पदार्थों की लगातार मूल्य वृद्धि का यूथ कांग्रेस ने किया विरोध

मंदसौर5 घंटे पहले
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पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती मूल्यवृद्धि के विरोध में यूथ कांग्रेस ने रविवार को सुवासरा चौपाटी पर विरोध-प्रदर्शन किया। इस दौरान पेट्रोल, डीजल भरवाने आए वाहन चालकों को गुलाब दिए गए। यूथ कांग्रेस के राहुल जैन ने बताया कि यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार में पेट्रोल 60-65 रु. प्रतिलीटर, रसोई गैस 375 रुपए थी। मोदी सरकार में कीमतें आसमान छू रही हैं। सरकार लॉकडाउन के बाद आर्थिक रूप से परेशान देशवासियों और प्रदेशवासियों पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है। कार्यकर्ता मौजूद थे।

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