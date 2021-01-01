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चोरी:बिजली बंद थी, सोयाबीन-लहसुन चोरी

नामलीएक घंटा पहले
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बारह पत्थर स्थित कृषि उपज उपमंडी में 5 कट्टे सोयाबीन व तीन कट्टे लहसुन के चोर चुरा ले गए। बिजली बंद होने का फायदा उठाते हुए चोरों ने मंगलवार रात को इस वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार करन अर्जुन ट्रेडर्स के व्यापारी दशरथ जाट के 5 कट्टे सोयाबीन, इंडिया गारलिक के व्यापारी भय्यू भाई की तीन कट्टे लहसुन चोर चुरा ले गए।

व्यापारी आक्रोशित हो गए और मंडी में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए। मंडी सचिव एस एन गोयल की सूचना पर थाना प्रभारी बीएल भाभर बल के साथ मंडी पहुंचकर मौका मुआयना किया। टीआई भाभर ने बताया जांच में बात सामने आई है कि सोमवार-मंगलवार रात डेढ़ से दो बजे के बीच बिजली बंद होने के दौरान चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है।

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