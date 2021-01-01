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पुलिस कर रही जांच:लापता हुए लाैटाें के जरनैल सिंह का शव नाले में मिला

नारायणगढ़5 घंटे पहले
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गांव लौटों के जरनैल सिंह का शव अंबेडकर भवन के नजदीक नाले से मिला है। पुलिस ने परिजनों के बयान पर 174 की कार्रवाई की है। 45 वर्षीय जरनैल सिंह मंगलवार शाम करीब 6 बजे घर से निकला था। रात भर वह घर नहीं लौटा।

परिजन उसकी तलाश कर रहे थे लेकिन सुराग नहीं लग रहा था। बुधवार सुबह 11 बजे एक राहगीर ने नाले में शव पड़ा देखा तो पुलिस को सूचना दी। कुछ देर बाद ही शव की शिनाख्त हो गई। जरनैल सिंह मजदूरी करता था। उसके दो बेटे व एक बेटी है।

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