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जागरूकता:अकाली दल ने पटाखों के बिना दिवाली मनाने के लिए किया जागरूक

नयागांव2 घंटे पहले
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अकाली दल नयागांव के सरकल प्रधान गुरध्यान सिंह, सकत्तर जरनल कुलबीर सिंह बिष्ट तथा पूर्व पार्षद गुरबचन सिंह ने दिवाली के उत्सव पर पटाखे न चलाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए अपील की।

कुलबीर सिंह बिष्ट ने कहा कि पटाखे चलाने से पैसे तो खर्च होते ही है तथा इससे प्रदूषण भी फैलता है जिसे रोकना हमारा सब का ही कर्तव्य है। इसलिए हम सभी को बाकी लोगों को भी जागरूक करना चाहिए कि हम सिर्फ दिए ही जलाएंंगे तथा खुशियां मनाएंंगे।

गुरध्यान सिंह तथा गुरबचन सिंह ने भी अपने सदस्यों से पटाखे न चलाने तथा प्रदूषण रोकने की अपील की ।

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