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आग से हादसे का बचाव:नगर काउंसिल को चार दिनों के लिए मिली फायर ब्रिगेड

नयागांव3 घंटे पहले
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नयागांव मे दिवाली के उत्सव पर आग से कोई हादसा न हो उसके बचाव के लिए नगर काउंसिल को चार दिनों के लिए फायर ब्रिगेड मिली।

खरड़ के एसडीएम व नगर काउंसिल के प्रबंधक हिमांशू जैन द्वारा विशेष तौर से फायर ब्रिगेड का प्रबंध किया गया है जो नगर काउंसिल के दफ्तर के पास 24 घंटे खड़ी रहेगी ।

फायर ब्रिगेड विभाग के मनजीत सिंह तथा गुरमीत कुमार ने बताया कि यह गाड़ी 16 नवंबर तक नयागांव में खड़ी रहेगी जो 24 घंटे चौकसी में रहेगी कि आग से कोई हादसा न हो ।

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