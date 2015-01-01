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कार्रवाई:7 साल से गायब भगोड़ा नयागांव पुलिस ने पकड़ा

नयागांव2 घंटे पहले
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आरोपी को उसके घर से पकड़ा।

थाना प्रभारी जगजीत सिंह ने बताया कि मोहाली के एसएसपी द्वारा क्राइम व नशों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अधीन जिले की पुलिस बहुत सतर्क है तथा एक 2014 से गायब भगोड़ा पकड़ा गया है जिस पर नयागांव थाने में 16-3-2014 में धारा 380, 457 आईपीसी के अधीन केस दर्ज है।

इस युवक का नाम राजेंद्र कुमार पुत्र बलजीत सिंह, वासी मकान नंबर-510 ए, मौलीजांगरा चंडीगढ़ का रहने वाला है । इसे सब इंस्पेक्टर बूटा सिंह मान, कांस्टेबल जतिंद्र सिंह तथा कांस्टेबल अजय कुमार ने गुप्त सूचना पर उसे उसके घर से दबोचा।

इसे मानयोग अदालत में पेश करके जेल भेज दिया गया। जिस पर मानयोग जज साहिब ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पुलिस ने कहा कि भविष्य में भी क्राइम करने वालों को बक्शा नहीं जाएगा।

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