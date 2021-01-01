पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सुविधा:लर्निंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन जैसी 16 सेवाएं होंगी ऑनलाइन

नीमच2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

नया लर्निंग लाइसेंस, डुप्लीकेट डीएल, वाहन के रजिस्ट्रेशन के लिए एनओसी जैसी 16 सेवाएं ऑनलाइन मिलने जा रही हैं। इन सेवाओं को ऑनलाइन करने के पहले सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने 15 दिनों में सुझाव मांगे हैं। प्रदेश भर में मार्च अंत से इनकी शुरुआत कर दी जाएगी।

इन सेवाओं को लेने के लिए संबंधित उपभोक्ता को सरकारी पोर्टल पर अपने आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करवाना होगा। लर्निंग लाइसेंस को ऑनलाइन देने की प्रक्रिया का ट्रायल प्रदेश के भोपाल सहित अन्य जिलों में चल रहा है। इसके बाद पता बदलने संबंधी कार्य को ऑनलाइन किया जाने लगेगा।

यह कार्य होंगे ऑनलाइन : नया लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, नवीनीकरण, डुप्लीकेट डीएल, डीएल व वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र में पता बदलना, अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट, अस्थायी वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए एनओसी, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र, वाहन ट्रांसफर आदि कार्य प्रमुख रूप से शामिल हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser