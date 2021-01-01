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रियल एस्टेट:2% छूट खत्म फिर भी जनवरी में पिछले साल से 1341 रजिस्ट्रियां ज्यादा

नीमच2 घंटे पहले
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  • आय भी चार गुना से ज्यादा, जनवरी में 25 करोड़ रुपए की आय हुई जो पिछले साल जनवरी के मुकाबले 20 करोड़ रुपए ज्यादा

नए साल में रियल एस्टेट बाजार में उछाल जारी है। दिसंबर तक रजिस्ट्री में मिल रही दाे फीसदी छूट का असर प्रॉपर्टी की खरीद-फराेख्त पर नहीं पड़ा है। जनवरी माह की बात करें तो पिछले साल का रिकार्ड टूट गया है। इस साल जनवरी में 1445 रजिस्ट्री हुई है, जो पिछले साल जनवरी-2020 के मुकाबले 1341 ज्यादा रजिस्ट्री है। फरवरी माह में भी यह क्रम जारी है और उपपंजीयक कार्यालय के बाहर भीड़ देखी जा सकती है।

इस साल प्रदेश सहित जिले में स्टांप ड्यूटी शुल्क अर्थात कलेक्टर गाइडलाइन 3 से 20 फीसदी तक बढ़ने के आसार है। जिले में पंजीयक विभाग के अधिकारी भी इसी तैयारी में लगे है। तीन साल से गाइडलाइन में बढ़ोतरी नहीं हुई है, एेसे में इस बार सरकार आय बढ़ाने के लिए गाइडलाइन बढ़ाएगी, हालांकि सरकार ने फिलहाल कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन अधिकारी इस बढ़ाने के अनुरुप ही तैयारी कर रहे है।

इसे देखते हुए रियल एस्टेट बाजार में खरीद-फरोख्त ज्यादा हो रही है, सामान्यत: मार्च माह में ज्यादा रजिस्ट्रियां होती है, लेकिन इस बार यह क्रम जारी है। सरकार ने पिछले साल कोरोना संक्रमण के कारण लोगों को राहत देते हुए नगरीय क्षेत्र में 2 फीसदी टैक्स में छूट दी थी, यहीं कारण रहा कि दिसंबर-2020 में ज्यादा रजिस्ट्री हुई। लेकिन छूट खत्म होने का असर नए साल में भी बाजार में नहीं दिखा और पिछले साल के मुकाबले जनवरी माह में 1341 ज्यादा रजिस्ट्री हुई। पिछले साल जनवरी-2020 में 1094 रजिस्ट्री हुई थीं, जिससे करीब 4 करोड़ 86 लाख रुपए का रेवेन्यू मिला था, जबकि इस साल जनवरी-2021 में 1445 रजिस्ट्रियां हुई हैं। छुट्टी के दिनों को छोड़ दिया जाए तो रोजाना 55 से ज्यादा रजिस्ट्री हुई हैं।

20 करोड़ रुपए से ज्यादा मिला रेवेन्यू

पंजीयक विभाग के आंकड़े देखे तो जिले में पिछले साल जनवरी-2020 में 1094 रजिस्ट्री पर 4 कराेड़ 86 लाख रुपए विभाग को रेवेन्यू मिला था। इसके मुकाबले जनवरी-2021 में 1445 रजिस्ट्री से 25 करोड़ 33 लाख रुपए का रेवेन्यू प्राप्त हुअा है, जो कि पिछले साल जनवरी माह के मुकाबले करीब 20 करोड़ 47 रुपए ज्यादा है।

इस साल जनवरी माह अच्छा रहा

जनवरी में अच्छी स्थिति रही। 25 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू मिला है। बाजार में उठाव आ रहा है और लोग संपत्ति खरीद रहे हैं। अब वित्तीय वर्ष के अंत में भी तेजी रहने की संभावना है। -दुष्यंत शर्मा, जिला पंजीयक नीमच

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