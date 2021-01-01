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फैसला:3 अफीम तस्करों को 10-10 साल की सजा, 1-1 लाख रुपए के जुर्माना भी

नीमच2 घंटे पहले
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सात साल पहले चार किलो अफीम की तस्करी के मामले कोर्ट ने आरोपियों को 10-10 साल की सजा व 1-1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया। लोक अभियोजक मनीष जोशी ने बताया 1 जनवरी 2014 को बघाना थाना पुलिस ने गोशाला के पास झांझरवाड़ा-धामनिया रोड़ पर तीन बाइक सवारों को घेराबंदी कर पकड़ा था।

जिनके पास प्लास्टिक की थैली में 4 किलो अवैध अफीम जब्त की। जिसमें आरोपी मांगीलाल (38) पिता किशनलाल पाटीदार निवासी ग्राम-लूनाहेड़ा थाना-पिपलिया मंडी, गोविंद (20) पिता राजाराम बलाई निवासी ग्राम-मनासा खुर्द, थाना-मल्हारगढ़ व प्रभुलाल (38) पिता नाथूलाल बलाई निवासी ग्राम काचरिया चंद्रावत थाना-पिपलिया मंडी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया था। इसके बाद प्रकरण कोर्ट में पेश किया। जहां अपराध प्रमाणित होने पर विशेष न्यायाधीश विवेक कुमार (एन.डी.पी.एस. एक्ट) ने आरोपी को उक्त सजा दी।

तीन भाइयों को 1-1 साल की सजा

कृषि उपज मंडी में पाल बिछाकर माल खाली करने की बात को लेकर तीन भाइयों ने फरियादी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया था। जिन्हें कोर्ट ने 1-1 साल की सजा 10-10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। लोक अभियोजक मनीष जोशी ने बताया 26 जून 2019 को फरियादी मेहमूद, निवासी ग्राम बागपिपलिया जो कृषि उपज मंडी में पाल बिछाकर माल खाली कर रहा था तभी वहां तीनों मोहम्मद युनुस उर्फ मोटा (39) पिता निजाम कुरैशी, मोहम्मद अय्यूब उर्फ टिंगू (34) व मोहम्मद इस्माइल उर्फ कल्लू (40) निवासी नाका नंबर 4 बघाना आए और धक्का-मुक्की करते हुए चाकू मारकर भाग गए। इसके बाद बघाना थाने में मामला दर्ज किया।

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