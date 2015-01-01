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समग्र शिक्षा अभियान:32 अतिरिक्त कक्ष व 55 शौचालय बनाए जाएंगे

नीमच2 घंटे पहले
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जिले के सरकारी स्कूलों में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कई निर्माण कार्य होंगे। इसमें जिन स्कूलों में कमरों की कमी है वहां अतिरिक्त कक्ष बनाए जाएंगे। बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय का निर्माण होगा। यह निर्णय शुक्रवार को जिला स्तरीय निर्माण समिति की बैठक में लिया। कलेक्टर जितेंद्रसिंह राजे की अध्यक्षता में समिति ने 32 अतिरिक्त कक्ष निर्माण का अनुमोदन कराया। 30 बालक व 25 बालिका शौचालय के लिए मनासा, जावद, नीमच के जनपद सीईओ, विकासखंड स्रोत समन्वयक जनपद शिक्षा केंद्र, उपयंत्री जनपद शिक्षा को 30 नवंबर तक भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए ।

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