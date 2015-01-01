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कोरोना संक्रमण:5 दिन 64 पॉजिटिव मिले, अब जिले में 95 एक्टिव, 5 आईसीयू, 17 आइसोलेशन में भर्ती

नीमच2 घंटे पहले
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कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। जिला मुख्यालय पर स्थित कोविड सरकारी अस्पताल के आइसोलेशन व आईसीयू वार्ड 15 दिन पहले खाली पड़ी थे लेकिन अब उनके बेड भरने लगे है। 5 दिन में 15 से 20 नवंबर के बीच ही 64 संक्रमित मिले तो इनमें से 5 गंभीर होने पर आईसीयू और 17 को आइसोलेशन में भर्ती करना पड़ा। जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड के 142 ऑक्सीजन व 31 बेड आईसीयू तथा कोविड केयर सेंटर में 144 बेड है। वर्तमान में आईसीयू में 5 और आइसोलेशन में 17 मरीज भर्ती हो गए है।
14 नए पॉजिटिव के साथ 2528 पर पहुंचा आंकडा
जिले से भेजे गए सैंपलों की दो लैब से शुक्रवार को 14 नए पॉजिटिव के साथ आंकड़ा बढ़कर 2528 तक पहुंच गया जबकि 2380 अब तक ठीक होकर घर भी जा चुके है। अब वर्तमान में 95 एक्टिव बचे है और 71 की जान गई है। रतलाम लैब से 191 की रिपोर्ट में 12 रिजेक्ट और 179 निगेटिव रही तो वहीं नीमच लैब से 346 में से जिले के 8 और और दूसरे प्रदेश के 6 पॉजिटिव मिले।

पिछले पांच दिनों की स्थिति
दिनांक पॉजिटिव
15 नवंबर 8
16 नवंबर 9
17 नवंबर 7
18 नवंबर 13
19 नवंबर 13
20 नवंबर 14

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