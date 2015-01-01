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कार्रवाई:कार की बोनट से अफीम जब्त कर रेलवे ठेकेदार काे उठाने के मामले में टीआई सहित 5 निलंबित

नीमच2 घंटे पहले
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  • सीएसपी की जांच रिपोर्ट के बाद एसपी ने लिया फैसला, एसआई, रतनगढ़ टीआई लाइन हाजिर

रेलवे ठेकेदार बघाना निवासी अक्षय गोयल को षड्यंत्रपूर्वक एक किलो अफीम तस्करी में फंसाने के मामले में तीसरे दिन एसपी ने जावद थाने की सर्जरी कर दी। अधिनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण नहीं होने के कारण इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ। इससे पुलिस की साख पर सवाल उठे। सीएसपी द्वारा जांच रिपोर्ट सौंपने के बाद शुक्रवार सुबह कार्रवाई टीम के एसआई कमलेश गौड़ व चार जवानों को निलंबित कर लाइन हाजिर कर दिया था। मामले में एसपी ने टीआई ओपी मिश्रा को भी लापरवाह मानते हुए रात 10 बजे थाने हटाकर लाइन भेज दिया। इसी तरह प्रशासनिक कारणों के चलते रतनगढ़ टीआई संदीप तोमर को भी हटाकर लाइन भेज दिया। दोनों थानों में अभी नई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। सीनियर एसआई ही थाने की कमान संभालेंगे। एसपी राय ने कहा कि जल्द ही दोनों थानों में टीआई की नियुक्ति कर दी जाएगी। यह था मामला- 17 नवंबर सुबह 8.30 बजे सार्वजनिक क्लब से बैंडमिंटन खेलकर कार से घर जा रहे रेलवे कांट्रेक्टर अक्षय गोयल को जावद थाने के एसआई कमलेश गौड़ ने चार जवानों के साथ निजी वाहन से 20 किमी दूर बघाना पहुंचकर एक किलो अफीम तस्करी मामले में उठाया। एसआई गौड़ ने एसपी को स्पष्ट जानकारी नहीं दी। कैंट थाने में गुमशुदगी दर्ज हुई। दोपहर 2 बजे एसपी ने मौका मुआयना करने के बाद वायरलेस सेट पर जिले में नाकाबंदी का मैसेज चलाया तब जावद पुलिस ने कहा कि गोयल को कार सहित हमने उठाया है। एसपी ने मामले को गंभीरता से लिया और सीएसपी आरएम शुक्ला को जांच की जिम्मेदारी सौंपी। जांच में एसआई गौड़ व चारों जवानों की भूमिका संदेह के घेरे में आई। शुक्रवार दोपहर 12.30 बजे एसपी राय ने आदेश जारी कर एसआई कमलेश गौड़ तथा आरक्षक चंदनसिंह डीकेन चौकी, आरक्षक सतीश कुशवाह नयागांव चौकी, कमलसिंह थाना रतनगढ़ तथा जावद थाने के आरक्षक आनंदपालसिंह को निलंबित कर पुलिस लाइन में भेज दिया। और कहां-कहां दबिश दी खुलासा नहीं किया- एसआई गौड़ ने गोयल को उठाने के बाद एसपी को अफीम तस्करी में एक व्यक्ति को उठाने की बात कही थी। मुखबिर से दो तस्करों की जानकारी मिलना बताया तथा दूसरे की तलाश में जाने का कहा था। दूसरा तस्कर कौन था। उसे गिरफ्तार करने के लिए गौड़ सहित चार जवानों ने कहां दबिश दी थी। इसका खुलासा अब तक नहीं हुआ है। कार में अफीम रखने के मामले में क्लब के चौकीदार व उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट का प्रकरण बना दिया।

सूचना मिलने के बाद एक घंटे में 50 किमी दूर रतनगढ़ चौकी से नीमच कैसे पहुंच गए जवान

गोयल रोज की तरह सुबह 7 बजे क्लब में दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेलने पहुंचे। एक घंटे बाद सभी साथी वहां से निकले और रास्ते में होटल पर चाय पी। यहां से कार द्वारा घर रवाना हुए। मुखबिर ने एसआई या आरक्षक को एक घंटे पहले सूचना दी होगी। टीम में शामिल जवान नीमच से 50 किमी दूर डीकेन व रतनगढ़ चौकी से एक घंटे में कैसे नीमच पहुंच गए। मुखबिर की सूचना मिलने पर वरिष्ठ अधिकारियों को बताना जरूरी था। उनके निर्देशन में कार्रवाई टीम का गठन होता। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। डीआईजी व एसपी के स्पष्ट निर्देश है कि एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई संबंधित टीआई की उपस्थिति में करेंं और मौके पर जब्ती, पंचनामा की वीडियोग्राफी कराई जाए, लेकिन एसआई गौड़ ने गोयल को उठाने के दौरान इन निर्देशों का पालन नहीं किया।
कार्रवाई में ये लापरवाही भी रही
1. गोयल को उठाने के बाद एसआई ने एसपी को स्पष्ट जानकारी नहीं दी।
2. कार्रवाई के पांच घंटे बाद तक एसपी व अन्य अधिकारियों को स्थिति स्पष्ट नहीं की।
3. थाने में टीआई का वाहन था तो बिना नंबर के निजी वाहन से गोयल को उठाने क्यों पहुंचे एएसआई और जवान।
4. मुखबिर से दो तस्कर की जानकारी मिली तो दूसरा आरोपी कहां चला गया।
5. घटनास्थल बघाना था तो एसआई गौड़ ने बघाना थाने को सूचना क्यों नहीं दी।

चौकीदार को अफीम पहुंचाने वाला भी गिरफ्तार- रेलवे ठेकेदार की कार में एक किलो अफीम रखने वाले चौकीदार लोकेश सोलंकी व उसके साथी श्याम भांबी को जिस व्यक्ति ने अफीम उपलब्ध कराई थी पुलिस ने शुक्रवार को उसे भी गिरफ्तार कर लिया। एसपी मनोज कुमार राय ने बताया कि राकेश उर्फ गागू (21) पिता कन्हैयालाल भांबी निवासी सेमली मेवाड़ा थाना नीमच सिटी ने चौकीदार को अफीम उपलब्ध कराई थी। घटना के बाद वह फरार हो गया था। जिसे शुक्रवार दोपहर गिरफ्तार कर लिया। उसने बताया कि उसके अंकल के नाम अफीम का पट्‌टा होने से एक किलो अफीम चोरी कर उसमें बोर्नबीटा व अन्य पदार्थ मिलाकर अंकल की अफीम का वजन बराबर दिया था।

चौकीदार व साथी कोर्ट में पेश, जेल भेजा

मामला बघाना थाने में ट्रांसफर होने पर गुरुवार को क्लब चौकीदार व उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। बघाना टीआई ने बताया कि दोनों आरोपी को शुक्रवार को एनडीपीएस एक्ट की विशेष कोर्ट में पेश किया। जहां से जेल भेज दिया। दोनों की कोरोना जांच कराई है। रिपोर्ट आने के बाद इन्हें कनावटी जेल भेजा जाएगा।

गंभीर लापरवाही सामने आने पर की कार्रवाई

^एसआई गौड़ व चार जवानों ने एक किलो अफीम तस्करी में गोयल को उठाया था। इस पर सवाल उठे तो सीएसपी को जांच सौंपी थी। उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया पांचों जवानों की गंभीर लापरवाही सामने आई है। इसलिए उन्हें निलंबित करके लाइन हाजिर कर दिया है। -मनोज कुमार राय, एसपी, नीमच​​​​​​​

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