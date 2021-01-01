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नीमच-चित्तौड़गढ़ दोहरीकरण:बजट में मिले 83 करोड़, इसी साल पूरा होगा काम

नीमच2 घंटे पहले
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निंबाहेड़ा में लिंबा नदी में डबल ट्रैक के लिए ब्रिज का निर्माण करते श्रमिक। - Dainik Bhaskar
निंबाहेड़ा में लिंबा नदी में डबल ट्रैक के लिए ब्रिज का निर्माण करते श्रमिक।
  • रेलवे }कोरोना व धन की कमी के कारण 1 साल लेट हो गया प्रोजेक्ट, तीसरे चरण का काम चल रहा

नीमच-चित्तौड़गढ़ 56 किमी रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण काम में अब तेजी आ जाएगी। आम बजट में केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 83 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। चित्तौड़गढ़ से निंबाहेड़ा तक 33 किमी ट्रैक तैयार होकर उस पर ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है।

निंबाहेड़ा से नीमच तक 23 किमी का काम चल रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण करीब पांच महीने काम बंद रहा। फिर धन की कमी होने से इसको रफ्तार नहीं मिल सकी थी। बजट में इसे प्राथमिकता में रखते हुए सरकार ने राशि की स्वीकृति दी है। पिछले दिनों तीन दिन के दौरे पर आए जीएम ने दोहरीकरण काम दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए थे। उम्मीद है कि इस वर्ष यह काम पूरा होने पर यात्रियों को दोहरीकरण का फायदा मिलने लगेगा।

390 करोड़ रुपए की लागत से नीमच-चित्तौड़गढ़ ट्रैक दोहरीकरण का काम चल रहा है। 3 साल पहले शुरू तीन चरण में पूरा करने की योजना बनाकर काम शुरू किया था। इसमें पहले चरण में चित्तौड़गढ़ से शंभुपुरा तक तथा दूसरे चरण में शंभुपुरा से निंबाहेड़ा सी केबिन तक का काम पूरा हो गया। पिछले वर्ष फरवरी में शंभुपुरा-निंबाहेड़ा का सीआरएस ने निरीक्षण कर ओके रिपोर्ट दी। इसके बाद निंबाहेड़ा से चित्तौड़गढ़ तक 33 किमी तक डबल ट्रैक पर ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया। तीसरे चरण में निंबाहेड़ा से नीमच तक के बीच काम चल रहा है। कोरोनाकाल में पांच महीने तक काम बंद रहा इससे यह प्रोजेक्ट एक साल आगे बढ़ गया। रेलवे ने पहले इसे मार्च 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा था। अब दिसंबर में पूरा होने की उम्मीद है।

मंडल के बजट में 40 प्रतिशत की कटौती

कोरोना के बाद बजट में पिछले साल के मुकाबले 40 प्रतिशत कटौती से मंडल को जोरदार झटका लगा है। 2020 में मंडल को लगभग 637 करोड़ रुपए का फंड मिला था। इस बार यह आंकड़ा बमुश्किल 388 करोड़ तक ही पहुंचा है। इसमें भी 2018-19 में मंजूर हुए 133 किमी लंबे रतलाम-नीमच रेल लाइन दोहरीकरण के लिए लगातार दूसरे साल लालीपॉप फंड के रूप में सिर्फ 1000 रुपए, जबकि नीमच-चित्तौड़गढ़ दोहरीकरण के लिए 83 करोड़ रुपए मिले हैं। सरकार ने सबसे ज्यादा 265 करोड़ रुपए का बजट रतलाम-महू-खंडवा-अकाेला गेज कन्वर्जन के लिए दिया है। इसका सिर्फ महू से सनावद तक का 90 किमी का हिस्सा बाकी है। इसके अलावा इस साल सीमित ऊंचाई वाले 32 समपार फाटकों पर सब-वे बनाने के लिए भी अच्छा खासा फंड मिला है।

दो मेजर ब्रिज का चल रहा निर्माण

निंबाहेड़ा से नीमच तक के बीच मेजर व माइन ब्रिज का काम चल रहा है। इसमें चार मेजर ब्रिज में से दो निर्माणाधीन है। निंबाहेड़ा में लिम्बा नदी पर ब्रिज संख्या 271 तथा कदमाली नदी पर ब्रिज संख्या 272 पर जमीनी स्तर से पिलर उठाने का काम चल रहा है। इसके बाद गर्डर डाली जाकर अर्थवर्क किया जाएगा। जबकि जावद से नीमच के बीच ब्रिज नंबर 292, 294 का काम होना बाकी है। जहां पर ब्रिज का निर्माण नहीं होना है वहां आधे-आधे हिस्से में अर्थ वर्क चल रहा है।

यात्रियों को ये फायदा होगा

दोहरीकरण का काम पूरा होने पर रेलवे को अप व डाउन के ट्रैक मिल जाएंगे। नीमच-चित्तौड़गढ़ सीमेंट हब होने के कारण मालगाडिय़ों का ट्रैफिक अधिक रहता है। सिंगल ट्रैक होने के कारण यात्री गाड़ियों को स्टेशन पर 20 से 30 मिनट रोककर मालगाडिय़ों को क्रॉसिंग देना पड़ता है। दोहरीकरण होने के बाद नीमच से चित्तौड़गढ़ तक क्रॉसिंग की समस्या खत्म हो जाएगी। अभी निंबाहेड़ा से चित्तौड़गढ़ के बीच अप-डाउन लाइन चालू होने के कारण ट्रेनों को नहीं रोकना पड़ता है।

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