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कोरोना संक्रमण:सीएमएचओ के बाद उनकी पत्नी भी पॉजिटिव, इंदौर में भर्ती, हालत स्थिर

नीमच3 घंटे पहले
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  • 8 नए संक्रमितों के साथ आंकड़ा 2446 पर पहुंचा

कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के बाद अब उनकी पत्नी भी इंदौर में पॉजिटिव आ गई है। दोनों अरविंदो अस्पताल में भर्ती है जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं इधर गुरुवार को नीमच लैब की रिपोर्ट में 8 नए पॉजिटिव केस आए। जिनमें एक जिले से बाहर रतलाम का भी मरीज आया है। इसके साथ ही जिले में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2446 तक पहुंच गया है। गुरुवार को रतलाम लैब से आई सभी 128 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आने से राहत मिली ही थी कि देर रात को नीमच लैब से आई 213 मरीजों की रिपोर्ट में 8 पॉजिटिव आ गए। इसमें रतलाम से आए एक युवक की तबीयत खराब होने पर उसकी जांच की गई तो वह भी पॉजिटिव आ गया। इसके अलावा बगीचा नंबर 11, बगीचा नंबर 5, संजीवनी कॉलोनी, विकासनगर के एक-एक और जमुनिया रावजी मनासा के तीन मरीज भी मिले। इधर 5 दिन पहले पॉजिटिव आए मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को सांस लेने में तकलीफ होने पर उन्हें इंदौर रेफर कर दिया है। जहां उनकी साथ गई पत्नी का भी टेस्ट कराया तो वह भी संक्रमित निकल गई है। दोनों को अरविंदो में भर्ती किया गया है जहां उनका उपचार जारी होने के साथ ही हालत स्थित बताई जा रही है। इधर.. वात्सल्य भवन के अलावा सभी कोविड केयर सेंटर बंद- कोरोना मरीजों को रखने के लिए जिले भर में बनाए गए कोविड केयर सेंटरों में से जिला मुख्यालय पर सिर्फ एक सेंटर को छोड़ बाकी सभी को बंद किया जा रहा है। स्वास्थ संचालनालय भोपाल के निर्देश के बाद कलेक्टर जितेंद्रसिंह राजे द्वारा इस संबंध में गुरुवार को आदेश जारी कर दिए। अब केवल एक कोविड केयर सेंटर वात्सल्य भवन गांधी वाटिका के पास नीमच ही कार्यरत रहेगा।

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