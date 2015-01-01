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कोरोना संक्रमण:पहली रिपोर्ट में सभी निगेटिव तो दूसरी में निकले 16 नए पॉजिटिव

नीमच14 मिनट पहले
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कोरोना संक्रमण को लेकर गुरुवार को दोपहर में आई पहली रतलाम लैब की रिपोर्ट में सभी निगेटिव आने से राहत मिली ही थी कि देर रात 9.30 बजे नीमच लैब से की रिपोर्ट में 16 नए पॉजिटिव आने से एक बार फिर मरीजों का आंकड़ा बढ़ गया। नए मरीजों में सबसे ज्यादा नीमच शहर के शामिल है। जिले में अब तक कुल 2858 संक्रमित हो गए है वहीं 2670 ठीक होकर घर भी जा चुके है। वर्तमान में एक्टिव केस 116 बचे है। जिले में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आने का सिलसिला जारी है। प्रशासन की टीम संदिग्धों को ढूंढ़कर उनकी जांच करवा रही है ताकि संक्रमण ज्यादा नहीं फैले। कई लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे है। न तो मास्क का उपयोग कर रहे है न ही दूरी का पालन किया जा रहा है।

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