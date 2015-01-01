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छठ पूजन:अस्त होते सूरज को दिया अर्घ्य, आज उगते सूरज को अर्घ्य देकर महिलाएं खोलेंगी व्रत

नीमच2 घंटे पहले
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सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा शुक्रवार को शहर व सीआरपीएफ परिसर में मनाई गई। छठ पूजा से पूर्व गुरुवार को खरना किया गया। उत्तर प्रदेश व बिहारी समुदाय की महिलाओं ने शुक्रवार को दिनभर उपवास रखा और शाम को ग्वालटोली तालाब और सीआरपीएफ परिसर स्थित तालाब किनारे पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया।

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