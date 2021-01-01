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वाहन चोरी:20 किलो डोडाचूरा के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया

नीमच7 घंटे पहले
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नीमच शहर में हो रही लगातार वाहन चोरी की घटना को देखते हुए एसपी सूरज कुमार वर्मा द्वारा सभी थाना प्रभारियों को वाहन चेकिंग के लिए निर्देश दिए गए है। रविवार को कैंट थाने के एसआई कैलाश सोलंकी द्वारा जावद फंटे पर नाकाबंदी एवं चेकिंग के दौरान मंदसौर तरफ से आ रहे बाइक चालक ने स्पीड ब्रेकर के पास गति कम की। उसके पास दो बड़े बैग होने से पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो बाइक दौड़ाकर सगराना घाटी की अाैर भागने लगा। पीछा कर पुलिस ने ग्राम घसुंडी के पास पकड़ा। पूछताछ में उसने अपना नाम पेपाराम उर्फ पप्पु (32) पिता देवाराम जाट निवासी ग्वालनाड़ा थाना कल्याणपुर जिला बाड़मेर का होना बताया। उसके बैगों की तलाशी ली तो उनमें 20 किलो अवैध डोडाचूरा भरा मिला। जिसे जब्त कर थाना लेकर आए और एनडीपीएस एक्ट में आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया। उक्त डोडाचूरा के स्त्रोत के संबंध में पूछताछ जारी है।

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