पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

गंदगी भारत छोड़ो अभियान:स्वच्छता के लिए आज निकलेगी जागरूकता रैली

नीमच2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

गंदगी भारत छोड़ो अभियान के तहत स्वच्छता व कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शनिवार को जागरूकता रैली निकाली जाएगी। नपा के नेतृत्व में स्वच्छता विकास अभियान संस्था द्वारा सुबह नौ बजे नीमच सिटी स्थित महाराणा प्रताप चौक से रैली निकाली जाएगी। जो शिवाजी महाराज चौराहा पहुंचकर समाप्त होगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें