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पेयजल संकट:14 दिन बाद ही जिले में नलकूप खनन पर लगा प्रतिबंध हटाया

नीमच2 घंटे पहले
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जिले में इस बार औसत से कम बारिश होने के कारण डैम, तालाब, कुएं खाली रह गए। वर्तमान में रबी फसल की सिंचाई का समय चल रहा है। गर्मी में जिले के कई गांवों में पेयजल संकट की स्थिति बन सकती है। बारिश थमने के बाद से जिले की तीनों तहसील में कर्नाटक से नलकूप खनन की मशीनें पहुंच गई। खेतों में लगातार खनन हो रहे थे। इससे भूजल स्तर तेजी से नीचे जाने लगा है। इसको देखते हुए 6 नवंबर को कलेक्टर ने जिले को जलअभाव ग्रस्त घोषित कर नलकूप खनन पर रोक लगा दी थी। जिले राजनीतिक दबाव के चलते 14 दिन में ही वापस लेकर संशोधित आदेश जारी करना पड़े। कलेक्टर जितेंद्रसिंह राजे ने शुक्रवार को नलकूप खनन के लिए संशोधित आदेश जारी किए। इसमें सशर्त अनुमति जारी की जाएगी। सरकारी पेयजल स्रोत से 150 मीटर की सीमा में खनन नहीं कर सकेंगे। निजी नलकूप 150 मिमी व्यास एवं 180 मीटर गहराई के नहीं हो सकेंगे। खनित नलकूप के पुनर्भरण के लिए रिचार्जिंग संरचना का निर्माण करना आवश्यक होगा।
एसडीएम कर सकेंगे निजी नलकूप अधिग्रहण
कलेक्टर ने आदेश में कहा कि जिले में किसी गांव या नगर में पेयजल संकट की स्थिति बनती है। सरकारी पेयजल स्रोतों में पानी पर्याप्त नहीं रहता है तो संबंधित एसडीएम जांच कर जिन निजी नलकूपों में पर्याप्त पानी होगा उनका अधिग्रहण कर जनता को पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे। यह स्थित आगामी वर्षाकाल तक रहेगी।

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