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सड़क सुरक्षा:जागरुकता के लिए चलाई साइिकल

नीमच7 घंटे पहले
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सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत रविवार को यातायात पुलिस विभाग द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ बच्चों ने हरी झंडी दिखाकर किया। इसमें आमजनों को यातायात नियमों के प्रति जागरूकता का संदेश देने के लिए कलेक्टर जितेंद्रसिंह राजे के साथ जिपं सीईओ आशीष सांगवान, एएसपी एसएस कनेश सहित सभी पुलिस अधिकारियों व अन्य खिलाड़ियों और बड़ी संख्या में युवाओं व बच्चों ने भाग लेकर साइकिल चलाई। रैली पुलिस कंट्रोल रूम परिसर से सुबह 11.25 बजे शुरू हुई। रैली फव्वारा चौक, टैगाेर मार्ग, गोमाबाई रोड, लायन डेन चौराहा, अंबेडकर मार्ग होते हुए शोरूम चौराहे होते हुए 20 मिनट में 5 किमी का सफर तय किया।

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