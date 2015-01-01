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शुभ शगुन:आज के लिए 300 बाइक की बुकिंग, सोने के दाम कम हुए तो सराफा में उतरी धनतेरस

नीमच3 घंटे पहले
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दीपोत्सव का पर्व गुरुवार से प्रारंभ हो गया, शहर सहित जिले में दो दिन धनतेरस मनाई जा रही है। गुरुवार को हस्त नक्षत्र के साथ धनतेरस का संयोग होने से दिनभर खरीददारी के लिए दिन शुभ रहा। व्यापारियों की माने तो पहले दिन की ग्राहकी देखकर लगता है आज ज्यादा ग्राहकी रहेगी। सराफा बाजार, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रानिक्स के साथ कपड़ा बाजार में बूम रहा है। पहले दिन ही 250 से ज्यादा दो पहिया तो 50 चार पहिया वाहनों की बिक्री हुई। सोना-चांदी के भाव कम होने से हर दुकान पर भीड़ रही। ऐसा लगा मानो धन देवी लक्ष्मी तेरस के दिन सराफा में उतर आई। गुरुवार को सुबह से ही बाजार में रौनक छाई जो रात 10 बजे तक रही। टैगोर मार्ग पर फव्वारा चौक से विजय टाकीज़ चौराहा तक अस्थाई बाजार से सजने के दिनभर खरीददारी का दौर चलता रहा। पुलिस की सख्ती के कारण चार पहिया वाहन प्रवेश नहीं कर पाए। जिससे जाम की स्थिति नहीं बनी, अन्यथा बाजार में पैदल निकलने में परेशानी होती। बाजार में खरीददारी के लिए लोगों की जो भीड़ थी, उसे देखकर लगा कि दीप पर्व की शुरूआत हो चुकी है। लोगों ने सजावटी सामान सहित पूजन सामग्री की खरीददारी की। गुरुवार को सराफा, बर्तन, कपड़ा-रेडीमेड, इलेक्ट्रानिक्स, मोबाइल से लेकर हर सेगमेंट में ग्राहकी रही। खास बात यह थी कि सराफा बाजार से लेकर मोबाइल मार्केट में ग्राहकी की पंसद से लेकर रेंज तक के आयटम थे। ऐसे में लोगों ने अपनी जरूरत के अनुसार खरीददारी की।

सराफा: फिर बढ़ा लोगों का रुझान

सराफा व्यापारियों की माने तो इस साल सोना 58500 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था, लेकिन धीरे-धीरे भाव कम होने के बाद चार दिन पहले सोना व चांदी के भावों में बड़ी गिरावट होने के बाद लोगों का रुझान फिर से सोना-चांदी की तरफ बढ़ा। गुरुवार को सोना 52400 रुपए प्रति 10 ग्राम तो चांदी 62400 रुपए किलो रही। हालाकि दो दिनों में भावाें में ज्यादा उतार-चढ़ाव नहीं रहा। जिन लोगों ने 12 नवंबर को धनतेरस मानी उन्होंने गुरुवार खरीददारी की।

ऑटो मोबाइल्स सेक्टर

कोरोना संक्रमण के बाद से ही ऑटोमोबाइल सेक्टर में तेजी रही। यह धनतेरस के पहले मुर्हत में देखने को मिला। शहर की बात करें गुरुवार को ही 250 दो पहिया और 50 से ज्यादा चार पहिया वाहनों की बिक्री हुई है।

कपड़ा व रेडीमेड बाजार

दीवाली पर कपड़ा व रेडीमेड बाजार में आकर्षक ऑफर मिलने के साथ ब्रांडेड कपड़ों पर भी स्पेशल ऑफर मिलने से कपड़ा-रेडीमेड बाजार में बूम दिखा। हर प्रकार की रेंज आैर डिजाइन मिलने के कारण दुकानों पर ग्राहकी रही।

एडवांस का असर

इस साल दीवाली महीने के दूसरे सप्ताह में हाेने के साथ कर्मचारियों के हाथ में वेतन है। उस पर केंद्रीय व राज्य के कर्मचारियों को मिले बोनस व फेस्टिवल एडवांस का असर बाजार में देखने को मिल रहा है।

आज रहेगी ज्यादा ग्राहकी : धनतेरस का पर्व गुरुवार शाम से प्रारंभ होकर शुक्रवार देरशाम तक रहेगा। ऐसे में आज चित्रा नक्षत्र के साथ धनतेरस का अबूझ मुहूर्त दिनभर रहने के साथ अन्य शुभ योग भी है। ऐसे में आज ज्यादा ग्राहकी रहेगी।

आज भी होगा पूजन और दीपदान : पं. गोविंद उपाध्याय ने बताया कि गुरुवार के मुहूर्त वाली धनतेरस पर शाम के समय लक्ष्मी और कुबेर की पूजा कर यम दीपदान किया गया। साथ ही भगवान धनवंतरी की पूजा भी की गई। कर्मकांडीय विप्र परिषद नीमच के अध्यक्ष पं. मालचंद शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को धनतेरस मनाई जाएगी। शाम को लक्ष्मी और कुबेर की पूजा कर यम दीपदान करने का महत्व है। परिवार में समृद्धि को अक्षत रखने की कामना से ही इस दिन चांदी के सिक्के, गणेश व लक्ष्मी प्रतिमाओं की खरीदारी करना शुभ होता है। साथ ही सोने-चांदी की चीजें खरीदने की भी परंपरा है। इसके अलावा पीतल, कांसे, स्टील व तांबे के बर्तन भी खरीदने की प्रथा है। धन्वंतरि भी इसी दिन अवतरित हुए थे, इसी कारण भी इस दिन को धनतेरस कहा गया है। समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरि कलश में अमृत लेकर निकले थे, इसलिए इस दिन धातु के बर्तन खरीदते हैं।

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