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बिजली कंपनी:1912 नंबर पर अब 1 मिनट में दर्ज होगी शिकायत

नीमच7 घंटे पहले
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बिजली उपभोक्ताओं काे अब अपनी बिजली संबंधित शिकायतों के लिए शिकायत नंबर 1912 पर कई सवालों के जबाव नहीं देना हाेगा। अब बिजली कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वॉइस बाेट से शिकायतों काे एक मिनट से भी कम समय में दर्ज कर लेगा। शिकायत के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और ना ही कस्टमर केयर के ज्यादा सवालों के जवाब देना होगा। समस्या होने पर 1912 पर कॉल करते ही सिर्फ उपभोक्ता का आईवीआरएस नंबर बताने से शिकायत दर्ज हो जाएगी। बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं के लिए इस सुविधा को शुरु कर दिया है।

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