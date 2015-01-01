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फोरलेन हाइवे:ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

नीमच4 घंटे पहले
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फोरलेन हाइवे स्थित सगरानी घाटी पर बुधवार देर रात को ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। हाइवे किनारे लाश पड़ी होने की सूचना पर कैंट पुलिस पहुंची और उसे जिला अस्पताल लेकर आ गई। बाइक के आधार पर शिनाख्त की गई कि उक्त मृतक राजू (30) पिता नानूराम भील निवासी बिसलवास कलां है।

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