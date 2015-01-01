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कोरोना संक्रमित मरीज:दो लैब की रिपोर्ट में 6 नए मरीज से आंकड़ा 2398 पर पहुंचा

नीमच3 घंटे पहले
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जिले में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। शनिवार को दो लैब से मिली रिपोर्ट में 6 नए मरीज के साथ कुल आंकड़ा 2398 पर पहुंच गया। शनिवार शाम को रतलाम लैब से 231 रिपोर्ट मिली। इसमें चचौर रामपुरा तथा शामगढ़ मंदसौर का एक-एक मरीज शामिल है। इसी तरह रैपिड एंटीजन किट से 216 सैंपल की रिपोर्ट में चार पॉजिटिव में बघाना, कानाखेड़ा, गांव दुदर्शी, जमुनियाकलां के एक-एक मरीज मिले हैं। इधर रिकवर होने पर कोविड केयर सेंटर से चार मरीजों को डिस्चार्ज किया। इसके साथ अब तक 2285 मरीज ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में 66 एक्टिव केस बचे हैं। स्वास्थ्य विभाग को 436 सैंपल की रिपोर्ट आने का इंतजार है।

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