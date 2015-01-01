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बदलाव:दीपावली का ट्रैफिक प्लान: मुख्य बाजार में फोर व्हीलर पर रोक, यातायात पुलिस ने 6 जगह बनाई अस्थाई पार्किंग

नीमच4 घंटे पहले
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  • 12 से 14 नवंबर के बीच बाजार में खरीददारों की भीड़ को देखते हुए विशेष ट्रैफिक नियम होंगे लागू

दीपावली पर्व नजदीक आते ही प्रमुख मार्ग व बाजार क्षेत्र में खरीददारों की भीड़ बढ़ने लगी है। धनतेरस से लेकर दीपावली तक प्रमुख बाजार में यातायात व्यवस्था नहीं बिगड़े इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने प्लान तैयार किया है। व्यवस्था में बदलाव से बाजार आने वाले लोगों को ट्रैफिक जाम होने की समस्या से परेशान नहीं होना पड़ेगा। जिसमें नो-व्हीकल जोन से लेकर डायवर्शन मार्ग, पार्किंग तक की व्यवस्था रहेगी। शहर में धनतेरस से दीपोत्सव तक टैगोर व तिलक मार्ग पर ही खरीददारों का दबाव रहता है। इस दौरान चार पहिया वाहनों के प्रवेश से जाम की स्थिति बन जाती है। यातायात पुलिस ने इस बार इन दोनों मार्गों को सबसे पहले नो व्हीकल जोन बनाने का निर्णय लिया है। फिलहाल इन दोनों मार्ग पर दो पहिया वाहनों को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। भीड़ बढ़ने पर दोपहिया वाहनों को भी रोक दिया जाएगा। साथ ही इन दोनों मार्गों को जोड़ने वाले सभी प्रमुख प्रमुख पर भी चार पहिया वाहनों का प्रवेश प्रतिबंध रहेगा। इसके लिए निर्धारित स्थानों पर स्टापर लगाने के साथ जवान तैनात रहेंगे।

नो व्हीकल जोन : शहर में नयाबाजार-तिलक मार्ग नो व्हीकल जोन रहेगा। बारादारी से नयाबाजार, घंटाघर, सराफा बाजार, कुम्हारा गली चौक, जाजू बिल्डिंग तक और जाजू बिल्डिंग से पुस्तक बाजार कार्नर तक। इसी प्रकार फव्वारा चौक से फोरजीरो बिजली केंद्र भारतमाता चौराहा तक रहेगा। सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंध रहेगा। केवल दो पहिया वाहनों को भीड़ के दबाव को देखते हुए प्रतिबंधित किया जाएगा।
डायवर्ट : तीन दिन छोटे-बड़े वाहन मुख्य बाजार की जगह एसपी कार्यालय के सामने से हाट मैदान, सब्जी मंडी रोड, वीर पार्क रोड, लायंस पार्क गोल चौराहा (चौपड़ा चौराहा) तक आ जा सकेंगे। इसी तरह रोडवेज व प्राइवेट बस स्टैंड से मूलचंद मार्ग, सत्यनारायण मंदिर, दशहरा मैदान, ओपीयम फेक्ट्री, चौकन्ना बालाजी तक तथा जाजू गर्ल्स कॉलेज से गोमा बाई रोड होते हुए शनि मंदिर कलेक्टर कार्यालय रोड तक जा सकेंगे। इसी प्रकार शो-रूम चौराहा से आंबेडकर मार्ग पर टीवीएस शोरूम, बंसल चौराहा, अलकोलाइड कॉलोनी कार्नर से गोमा बाई रोड तक आ जा सकेंगे।

पार्किंग : दो पहिया एवं चार पहिया वाहन दशहरा मैदान, पुरानी नगर पालिका परिसर, टाउन हाल, ज्ञान मंदिर के पास, हेमू कालोनी चौराहा से बर्फ फैक्टरी के सामने, जैन भवन के पास मिडिल स्कूल ग्राउंड, राठौर परिसर के सामने खड़े कर सकेंगे।
ऑटाे स्टैंड-पिक एंड ड्राप : नयाबाजार-तिलक मार्ग और टैगोर मार्ग बाजार क्षेत्र में खरीददारी करने ऑटो या अन्य वाहनों आने वाले लोगों के लिए बारादरी कार्नर, फव्वारा चौक कार्नर, ज्ञान मंदिर कॉलेज क्षेत्र, विजय टॉकीज क्षेत्र, कमल चौक से गायत्री मंदिर रोड पर शनि मंदिर तक, डॉ. माहेश्वरी जैन भवन चौराहा पर ऑटो ड्राइवर या अन्य निजी चार पहिया वाहनों के चालकों पिक एंड ड्राप किया जाएगा।

बाजार में फोर व्हीलर न ले जाएं- यातायात पुलिस थाना प्रभारी रामसिंह राठौर ने शहरवासियों से अपील की है कि नयाबाजार-तिलक मार्ग पर बारादरी से जाजू बिल्डिंग व पुस्तक बाजार कार्नर और टैगोर मार्ग पर फव्वारा चौक से विजय टॉकीज चौराहा तक बाजार में ग्राहकों की सुविधा के लिए अपने स्वयं के वाहन लेकर बाजार में न आए। जिससे ग्राहकों को सुविधा रहेगी। साथ ही आमजन से भी निवेदन है कि असुविधा से बचने के लिए चार पहिया वाहनों का इस्तेमाल न करें।

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