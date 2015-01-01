पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Ratlam
  • Neemuch
  • Dev Will Wake Up On Wednesday, Shehnaiyan Will Resonate After Five Months, The Last Muhurta On December 11 Will Again Be Wed In April

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

देवउठनी एकादशी:बुधवार को जागेंगे देव, पांच माह बाद गूंजेंगी शहनाइयां,11 दिसंबर को अंतिम मुहूर्त फिर अप्रैल में हाेगी शादियां

नीमच2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • तुलसी-सालिगराम विवाह के साथ शुरू होंगे विवाह आयोजन, 25 नवंबर से 11 दिसंबर तक रहेंगे 9 शुभ मुहूर्त

देवउठनी एकादशी पर 25 नवंबर को है, इस साल चातुर्मास के साथ अधिकमास होने से पांच माह बाद देव बुधवार को जागेंगे तो एक बार फिर शहनाइयां गुजेंगी। बुधवार को तुलसी-सालिगराम विवाह के साथ शुरू होने वाले शुभ मुर्हूत 11 दिसंबर तक रहेंगे। इस दौरान 9 शुभ मुहूर्त है, जिसमें नवंबर में तीन आैर दिसंबर में 6 है। इस माह सबसे महत्वपूर्ण 25 को अबूझ मुहूर्त है, इस दिन जिसके लग्न का मुहूर्त नहीं निकल रहा हो उसका विवाह भी इस अबूझ मुहूर्त में करने से शुभ फलदायी माना जाता है। शहर सहित अंचल में देव उठनी एकादशी के लिए मंदिरों में तैयारियां शुरू हो गई है। देव उठने के साथ ही शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। इस दिन तुलसी-सालिगराम विवाह सहित कई मांगलिक आयोजन होंगे। इसी के साथ अधिकमास और चातुर्मास के चलते 5 माह से मांगलिक कार्याे पर लगी रोक हट जाएगी। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना हाेगी। पहले मुहूर्त का गणेशजी के दिन बुधवार से श्रीगणेश होगा और 11 दिसंबर काे अंतिम शुभ मुहूर्त होने के बाद फिर विवाह आदि मांगलिक कार्याे पर रोक लग जाएगी। क्योंकि 16 दिसंबर से मलमास (खरमास) प्रारंभ हो जाएगा। जबकि 12 से 15 दिसंबर के बीच मुहूर्त नहीं है, ऐसे में 25 नवंबर से 11 दिसंबर तक 16 दिन में 9 दिन ही विवाह के लिए शुभ मुहूर्त है। इसके बाद यह रोक 24 अप्रैल 2021 को हटेगी। ऐसा ग्रहों के अस्त होने व खरमास (मलमास) होने के कारण होगा। ज्योतिषाचार्य पं. गोविंद उपाध्याय ने बताया कि शादी, सगाई और अन्य मांगलिक कार्यों के लिए शुभ महिना, तिथि, वार, नक्षत्र और शुभ दिन का विचार किया जाता है। वर, वधु व मांगलिक कार्य कर रहे व्यक्ति की राशि के हिसाब से शुभ मुहूर्त निकलता है।

24 अप्रैल 2021 को रहेगा पहला मुहूर्त

पं. उपाध्याय के अनुसार 15 दिसंबर को सूर्य के धनु राशि में आ जाएंगा और 16 दिसंबर से मलमास (खरमास) शुरू हो जाएगा। जो 14 जनवरी 2021 तक रहेगा। खरमास में विवाह अादि शुभ मुहूर्त नहीं होते है। इसके बाद 19 जनवरी को गुरु तारा अस्त हो जाएगा और 16 फरवरी तक अस्त ही रहेगा। गुरु ग्रह अस्त होने पर भी शुभ विवाह नहीं होता है। 16 फरवरी से 18अप्रैल तक शुक्र ग्रह अस्त रहेगा। इस कारण 11 दिसंबर के बाद अगले 4 महीने तक विवाह के लिए शुभ मुहूर्त नहीं रहेंगे। 24 अप्रैल 2021 तो साल का पहला शुभ मुहूर्त होगा और शादियां व शुभकार्यों का शुभारंभ होगा। हालांकि बीच में 16 फरवरी को बसंत पंचमी को भी अबूझ मुहूर्त रहता है।

नवंबर में 3-दिसंबर में 6 दिन मुर्हूत : 25 नवंबर को देवउठनी एकादशी के दिन विवाह का मुहूर्त है। यह दिन सर्वसिद्ध मुहूर्त है और इस दिन विवाह सहित अन्य मांगलिक कार्य के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। बिना मुहूर्त के भी इस दिन विवाह किया जा सकता हैै। इसके बाद 27 व 30 नवंबर को मुहूर्त रहेगा। दिसंबर माह में 1, 2, 7, 8, 9 और 11 तारीख को विवाह के मुहूर्त रहेंगे। मान्यता है कि यदि मुहूर्त नहीं है तो पाती के लग्न लिखाकर भी विवाह कार्य होते हैै।

2020 के विवाह मुहूर्त
नवंबर: 25, 27 और 30 दिसंबरः 1, 7, 9, 10, 11
2021 के विवाह मुहूर्त
अप्रैल : 25, 26, 27, 28, 30
मई : 2, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31
जून : 5, 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30
जुलाई : 1, 2, 3, 7, 15, 18 तक।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें