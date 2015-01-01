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जिला बाल संरक्षण समिति:जिला बाल संरक्षण समिति की बैठक आज

नीमच4 घंटे पहले
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जिला बाल संरक्षण समिति की बैठक 6 नवंबर को सुबह 11 बजे कलेक्टर सभाकक्ष नीमच में आयोजित होगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय भारद्धाज ने बताया कि बैठक में बालको के पुनर्वास से संबंधित मुद्दों शिक्षा, स्वास्थ्य, नशामुक्ति, कौशल विकास के संबंध में चर्चा की जाएगी।

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