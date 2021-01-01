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बदलाव:जिला अस्पताल की लैब में 52 की बजाय 180 प्रकार की होंगी जांचें, दो मशीनें आईं

नीमच7 घंटे पहले
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  • निजी कंपनी संभालेंगी लैब, मरीजों को पहले की तरह ही फ्री सुविधा मिलेगी

जिला अस्पताल की लैब अब ठेका पद्धति से चलेगी। यहां पर सभी तरह के गंभीर रोगों (कैंसर, हृदय रोग, हारमोन्स, विटामिन सहित अन्य) से जुड़ी जांच हो सकेगी। नई लैब का संचालन शुरू होने के बाद से 52 प्रकार की बजाय 180 से ज्यादा प्रकार की जांचें हो सकेगी। जांच रिपोर्ट भी कम्प्यूटराइज्ड रहेगी। मरीजों के लिए ये सुविधा पहले की तरह ही नि:शुल्क रहेगी। इसके संचालन में जो भी खर्च आएगा। वह शासन वहन करेगा। लैब प्रभारी डॉ. महेंद्र पाटील ने बताया लैब संचालन के लिए शासन ने निजी कंपनी पीओसीटी साइंस हाउस प्रालि, भोपाल को ठेका दिया गया है। कंपनी सभी तरह की मशीनें लगाएगी और उनके केमिकल भी वहीं उपलब्ध कराएगी। जांच करने का काम सरकारी स्टाफ रहेगा। कुछ कंपनी के लोग भी स्टाफ में शामिल रहेंगे। जिला अस्पताल में अभी 52 प्रकार की जांचे हो रही है। नई लैब खुलने के बाद से 180 से ज्यादा प्रकार की जांचें हो सकेंगी।

ऐसी है तैयारी : लैब का जीर्णोद्धार होने के बाद लाएंगे बाकी मशीनें

संबंधित कंपनी के सुपरवाइजर अकरम मंसूरी ने बताया कंपनी ने लैब संचालन के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली है। दो मशीन भी आ चुकी है। अन्य मशीनों को रखने के लिए जगह नहीं थी। इसलिए अन्य मशीनों को अभी नहीं लाया गया है। जगह मिलने के बाद अन्य मशीनों को भी लाया जाएगा। अभी लैब जीर्णोद्धार को काम काफी धीमी गति से चल रहा है। वह पूरा होते ही जल्द ही संचालन शुरू कर देंगे।

यह भी जानें : संभाग के पांच जिलों में शुरू हो चुका है लैब का संचालन

पूरे प्रदेश भर के अस्पतालों में निजी कंपनी के हाथों में लैब संचालन व्यवस्था सौंपी जा रही है। संभाग के उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, आगर मालवा जिले में भी ठेका पद्धति से लैब का संचालन शुरू हो गया है। नीमच का नाम तीसरे चरण में हाेनेे से अब काम चल रहा है। यहां पुरानी लैब जीर्णोद्धार करने व जगह की समस्या नहीं होने के चलते देरी हुई वरना यहां लैब शुरू हो जाती।

लैब के लिए तीन कमरे जरूरी

लैब संचालन के लिए कम से कम तीन कमरे होना जरुरी है। एक 200 वर्गफीट का हॉल रहेगा। जहां पर सभी मशीनें स्थापित होगी। वहीं दो कमरे 80-80 वर्गफीट के रहेंगे। एक कमरे में स्टोर रूम रहेगा। जबकि दूसरे कमरे में सैंपल लेने का कार्य किया जाएगा।

पूरी हाईटेक रहेगी नई लैब

लैब हाईटेक रहेगी। यहां पर लगाई जाने वाली सभी तरह की मशीनें फूली ऑटोमेटिक रहेगी। एक बार सैंपल लगाने के बाद सीधे जांच रिपोर्ट निकलेगी। जांच रिपोर्ट निजी लैब की तरह कम्प्यूटराइज्ड रहेगी। इसके अलावा बार कोड की मदद से पूरी प्रक्रिया चलेगी। ​​​​​​​

अंतिम चरण में है लैब का काम

^सेंट्रल लैब संचालन के लिए पुरानी का ही उन्नयन किया जा रहा है। जिसमें कंपनी की आवश्यकता अनुसार उसका जीर्णोद्धार का काम अंतिम चरण में चल रहा है। जल्द ही काम पूरा होते ही कंपनी को सौंप दी जाएगी। इसके बाद वह अपना सेटअप लगाकर लैब संचालन शुरू कर देंगे। डॉ.बीएल रावत, सिविल सर्जन, जिला अस्पताल​​​​​​​​​​​​​​

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